Puchar Świata w Titisee-Neustadt. O której godzinie skoki narciarskie dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Trwa weekend z Pucharem Świata w Titisee-Neustadt. W piątek skoczkowie narciarscy startowali w konkursie superduetów, w którym Polacy w składzie Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł zajęli szóste miejsce. W sobotę i niedzielę czekają nas zaś dwa konkursy indywidualne. Na starcie zobaczymy pięciu Biało-Czerwonych. Poza wspomnianą dwójką do Schwarzwaldu udali się jeszcze Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Jakub Wolny.

Polacy wracają na szczęśliwą skocznię. Kiedy konkursy w Titisee-Neustadt?

Polacy z pewnością nie są stawiani w roli faworytów, choć mają z tym miejscem bardzo dobre wspomnienia. Aż trzykrotnie na Hochfirstschanze zwyciężał Adam Małysz, który aż sześć razy kończył tam zawody w czołowej trójce. Trzy triumfy ma również na koncie Dawid Kubacki, a dwa dołożył Kamil Stoch. Do tego w 2017 r. nasza czwórka zajęła w Titisee-Neustadt drugie miejsce w konkursie drużynowym. W tym sezonie nasi skoczkowie nie prezentują jednak tak wysokiej formy. Najlepszym rezultatem pozostaje 10. miejsce Dawida Kubackiego z Ruki. Najwyżej w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata jest za to 15. Paweł Wąsek.

O wygraną powinni zatem powalczyć inni. Wśród głównych kandydatów trzeba upatrywać gospodarzy - Niemców. W piątek Pius Paschke i Andreas Wellinger wygrali zmagania duetów. Poza tym Paschke zwyciężył już w trzech konkursach w tym sezonie i jest liderem Pucharu Świata. W sobotę spróbują mu przeszkodzić Austriacy - Jan Hoerl, Daniel Tschofenig i Stefan Kraft.

Puchar Świata w Titisee-Neustadt. Kiedy i gdzie obejrzeć konkursy skoków narciarskich? O której godzinie skoki narciarskie dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM ONLINE, WYNIKI]

Pierwszy konkurs indywidualny w Titisee-Neustadt odbędzie się w sobotę 14 grudnia o godz. 16:00. Można go będzie obejrzeć na kanałach TVN, Eurosport 1 oraz w internecie na platformie Max. Poprzedzą go kwalifikacje, które zaplanowane są na godz. 14:30. Transmisja z nich będzie dostępna w Eurosporcie 1 i w Maxie. Podobny harmonogram przewidywany jest na niedzielę. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej na żywo i aktualnych wyników na naszej stronie internetowej Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Terminarz weekendu Pucharu Świata w Titisee-Neustadt:

Sobota 14.12.2024

kwalifikacje - godz. 14:30

konkurs indywidualny - godz. 16:00

Niedziela 15.12.2024