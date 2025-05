Media: Tam może zagrać De Bruyne. Sensacyjne oferty!

To trudny sezon dla kibiców Manchesteru City, który z Ligą Mistrzów pożegnał się na bardzo wczesnym etapie. Nie obronił także mistrzostwa Anglii i wciąż musi walczyć o miejsce gwarantujące udział w Lidze Mistrzów. Podopieczni Pepa Guardioli mogą zakończyć rozgrywki 2024/2025 z trofeum. Warunek? Triumf w finale Pucharu Anglii z Crystal Palace.

Tam zagra De Bruyne? Egzotyczny kierunek

Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że potencjalna wygrana będzie ostatnim pucharem, który w barwach Manchesteru City zdobędzie Kevin De Bruyne. Słynny belgijski pomocnik wraz z końcem sezonu najpewniej pożegna się z niebieską częścią Manchesteru.

Dziennikarz BBC Sport Shamoon Hafez przekonuje, że zainteresowanie usługami gwiazdora przejawia amerykański klub Chicago Fire. De Bruyne podążyłby drogą, którą od wielu lat podążają doświadczeni zawodnicy szukający wyzwań na końcu swoich karier.

Chicago Fire to nie jedyny możliwy kierunek, w którym może udać się De Bruyne. Według informacji, do których dotarł znany dziennikarz Gianluca Di Marzio kolejnym jego klubem może być Napoli. Zainteresowanie przejawia także Liverpool. Transfer do któregoś z tych klubów byłby absolutnym hitem!

Kontrakt pomocnika wygasa wraz z końcem czerwca, a to oznacza, że - jeśli nie podpisze nowego - będzie mógł odejść na zasadzie wolnego transferu. To z pewnością dla kibiców Manchesteru City smutny moment. Kevin De Bruyne w ciągu ostatnich 10 lat był czołową postacią zespołu prowadzonego przez Manuela Pellegriniego, a potem Pepa Guardiolę.

Bezsprzecznie stał się jednym z najlepszych zawodników w historii Premier League, a dla Manchesteru City rozegrał aż 418 meczów, w których zdobył 108 goli i zaliczył 177 asyst. Może się pochwalić aż 18 trofeami wywalczonymi w barwach tej drużyny. Do najważniejszych należy sześć mistrzostw Anglii i Liga Mistrzów.

Kevin De Bruyne to także 109-krotny reprezentant Belgii, dla której zdobył 30 goli. W 2018 roku wraz z kadrą wywalczył brąz na mistrzostwach świata.