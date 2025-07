Było już po meczu, gdy przyszły pilne wieści dla Grbicia i Polaków. To już pewne

Najpierw 1:3 z Kubańczykami, potem 2:3 z Bułgarami i sytuacja Polaków w Lidze Narodów z niemal pewnego awansu do finałów zmieniła się w niepewność, czy za chwilę nie dościgną ich rywale. Dzięki poprzednim turniejom w Xi'an i Chicago scenariusz, w którym drużyna Nikoli Grbicia nie wróciłaby do Chin powalczyć o medal rozgrywek, i tak wydawał się bardzo mało prawdopodobny, wręcz niemożliwy.

I na szczęście się nie spełni. Na dzień przed końcem pierwszej fazy Ligi Narodów Polacy są pewni wyjazdu do Azji. Nareszcie. Ale styl, w jakim stało się to jasne, pozostawia wiele do życzenia. To zupełnie nie tak miało wyglądać.

Wszystko jasne. Polacy już wiedzą, co stanie się z nimi w Lidze Narodów

Po zakończeniu tie-breaka w meczu z Bułgarami, gdy Polacy przegrali swoje sobotnie spotkanie 2:3, zaczęło się sprawdzanie, jaki to ma wpływ na sprawę udziału w turnieju finałowym Ligi Narodów. Niektórym jeszcze przed meczem z Kubą wydawało się, że sprawa jest przesądzona i nie ma szans, żeby kadra Nikoli Grbicia tam nie zagrała, ale rzeczywistość była inna. I okazuje się, że w sobotę mogło się zrobić naprawdę gorąco.

Gdyby nie as serwisowy Jakuba Kochanowskiego, który zapewnił Polsce jeden punkt w meczu z Bułgarią, nasza drużyna w teorii mogłaby w niedzielę spaść nawet za dziewięć zespołów w klasyfikacji. Tie-break uratował nas od najgorszego scenariusza, ale nadal nie dawał pewności awansu do finałów.

Żeby awans stał się faktem jeszcze w sobotę, Polacy potrzebowali spełnienia się jednego z dwóch warunków:

- zwycięstwa Francji z Iranem,

- zwycięstwa Włochów ze Słowenią 3:0 lub 3:1.

W obu spotkaniach faworytami były drużyny, które miały pomóc polskiemu zespołowi w zapewnieniu sobie awansu. I szczęśliwie obyło się bez niespodzianek. Choć Francuzi grali z Irańczykami dość zacięte, momentami bardzo wyrównane spotkanie, to wygrali je 3:0 (26:24, 25:16, 26:24). To oznaczało, że Iran stracił szansę na wyprzedzenie Polaków w tabeli Ligi Narodów i biało-czerwoni mogą spaść maksymalnie na siódmą pozycję.

Gdyby Iran bardziej postawił się Francuzom i jednak powalczył o wygraną, to i tak sprawa awansu Polaków rozstrzygnęłaby się w sobotę. Niemal jednocześnie z Francuzami Włosi wygrali w Lublanie ze Słoweńcami 3:0 (25:22, 25:20, 25:23).

Tabela Ligi Narodów przed ostatnią kolejką meczów pierwszej fazy:

1. Brazylia - 10 zwycięstw - 29 punktów - 3,200 ratio setów (awans do finałów)

2. Włochy - 9 zwycięstw - 25 punktów - 2,143 ratio setów (awans do finałów)

3. Francja - 8 zwycięstw - 23 punkty - 1,867 ratio setów (awans do finałów)

4. Polska - 7 zwycięstw - 21 punktów - 1,500 ratio setów (awans do finałów)

5. Japonia - 7 zwycięstw - 20 punktów - 1,411 ratio setów

6. Kuba - 6 zwycięstw - 19 punktów - 1,130 ratio setów

7. Ukraina - 6 zwycięstw - 18 punktów - 1,090 ratio setów

8. Bułgaria - 6 zwycięstw - 17 punktów - 1,100 ratio setów

9. USA - 6 zwycięstw - 17 punktów - 1,000 ratio setów

10. Słowenia - 6 zwycięstw - 17 punktów - 0,950 ratio setów

11. Niemcy - 6 zwycięstw - 17 punktów - 1,000 ratio setów

12. Iran - 5 zwycięstw - 16 punktów - 0,916 ratio setów

13. Argentyna - 5 zwycięstw - 14 punktów - 0,875 ratio setów

14. Kanada - 4 zwycięstwa - 14 punktów - 0,869 ratio setów

15. Serbia - 3 zwycięstwa - 9 punktów - 0,500 ratio setów

16. Turcja - 3 zwycięstwa - 9 punktów - 0,480 ratio setów

17. Chiny - 2 zwycięstwa - 7 punktów - 0,321 ratio setów (awans do finałów, gospodarz)

18. Holandia - 1 zwycięstwo - 5 punktów - 0,354 ratio setów

To powinna być oczywistość. Nie tak Polacy mieli się dowiedzieć, że zagrają o medale

Ta informacja dla Polaków i Nikoli Grbicia powinna być jednak oczywista. A sprawa tego, czy zobaczymy ich w Ningbo podczas walki o medale Ligi Narodów miała się rozstrzygnąć co najmniej kilka dni wcześniej, na początku turnieju w Gdańsku. A tak styl tego awansu pozostawia wiele do życzenia.

Dawno nie byliśmy zmuszeni do rozpisywania scenariuszy szans na to, czy Polaków nie zabraknie w finałach Ligi Narodów. Przypomnijmy, że po raz ostatni nie grali w nich jeszcze, gdy impreza nazywana była Ligą Światową - w 2017 roku zajęli ósme miejsce w fazie grupowej i nie grali o triumf w tych rozgrywkach. Później, gdy Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) zamieniła je w Ligę Narodów pozostali jedną z trzech drużyn, które grają w finałach od samego początku, niezależnie od ich formatu. Poza nimi to także Brazylijczycy oraz Francuzi, którzy także są już pewni walki o medale w tym roku.

Tym razem wieści o awansie przychodzą po dwóch porażkach z rzędu, w dodatku tylko dzięki temu, że Polakom "pomogli" rywale. To nie może się podobać i trudno się dziwić frustracji kibiców, siatkarskiego środowiska, jak i złości trenera Nikoli Grbicia czy rozczarowaniu polskich siatkarzy. Oczywiście dobrze, że mimo wszystko udało się zagwarantować sobie udział w tym turnieju, ale trudno się tym teraz cieszyć. Dla Polski - potęgi w świecie siatkówki - te wieści powinny przyjść ot tak, jako uzupełnienie dobrych wyników. Teraz są marnym pocieszeniem wobec katastrofy w dwóch ostatnich meczach.

Może być jeszcze gorzej. Mecz z Francją o pozycję lidera w rankingu FIVB

Zresztą w niedzielę rozgoryczenie może być jeszcze większe. Jeśli Polacy przegrają z Francuzami, a przeciwko mistrzom olimpijskim na pewno nie będą faworytem, to w finałach w Chinach najprawdopodobniej będą nierozstawieni i zagrają jako słabszy zespół w swojej parze w ćwierćfinale.

Co więcej, Francuzi, wygrywając z Iranem w trzech setach, właśnie zmniejszyli stratę do Polaków w rankingu FIVB. Uwaga, do zaledwie... 0,5 punktu! Jeżeli w niedzielę ich pokonają, to zostaną nowym liderem zestawienia. Ostatni raz polska kadra nie zajmowała w nim pierwszego miejsca trzy lata temu podczas Ligi Narodów.

Niedzielny mecz Polska - Francja w Gdańsku będzie zatem nie tylko spotkaniem o wyższą pozycję w tabeli Ligi Narodów i rozstawienie w finałach rozgrywek, ale także pozycję najlepszej drużyny w światowym rankingu. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 20:30. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.