Irańczyk przyleciał do Polski i mówi wprost. Oto jak nas postrzegają

Amin Esmaeilnezhad jest jednym z zawodników, którzy dołączyli do PGE Skry Bełchatów przed obecnym sezonem PlusLigi. Wcześniej reprezentant Iranu grał głównie w rodzimych klubach. Dopiero w 2023 roku otrzymał od rządu pozwolenie na grę w obcej lidze. Tym samym trafił do włoskiej Rany Werona, gdzie spędził rok.

- Chciałem stawać się coraz lepszy. Pracować nad sobą, rozwojem swojej kariery, charakterem. Dlatego też miniony sezon spędziłem poza moim krajem, szukając nowych doświadczeń - powiedział irański atakujący w rozmowie z portalem WP SportoweFakty. Bardzo chwalił sobie grę we Włoszech, ale przyznał jednocześnie, że chwilę zajęła mu aklimatyzacja do nowego otoczenia.

Reprezentant Iranu ceni sobie życie w Polsce. "Bardzo mi się tu podoba"

Esmaeilnezhad opowiedział, że jeszcze w trakcie poprzedniego sezonu otrzymywał oferty od nowych klubów, w tym także polskich. - Po przyjeździe do Włoch chciałem grać w Polsce, ponieważ bardzo lubię ten kraj - nie ukrywał.

- Siatkówka tutaj to sport narodowy, każdego interesuje. Naprawdę ją kochacie. Uważam, że Polska jest jednym z najlepszych, a może nawet najlepszym krajem dla siatkówki i to tutaj chciałem grać - w takich słowach Irańczyk powiedział o powodach dołączenia do PGE Skry Bełchatów.

Esmaeilnezhad zdradził, że przed przenosinami do Skry rozmawiał ze swoim rodakiem Miladem Ebadipourem, który grał dla bełchatowskiego klubu w latach 2017-2020. Przyjmujący bardzo doradzał mu przyjście do Bełchatowa. W rozmowie atakujący powiedział także, jak ocenia życie w Polsce.

- Bardzo mi się tu podoba ze względu na tutejsze osoby. W zasadzie powinienem dodać, że zanim tu zamieszkałem, myślałem inaczej, dziwniej o ludziach, o charakterach, generalnie o Polakach. Ale kiedy tu przyjechałem, zamieszkałem, okazało się to dla mnie świetnym przeżyciem. Bardzo lubię Polaków, jestem do nich pozytywnie nastawiony. Czuję się w Polsce dobrze - podsumował.

A jak radzi sobie w tym sezonie PGE Skra Bełchatów? Dziewięciokrotni mistrzowie Polski po 15 kolejkach PlusLigi mają na koncie 23 punkty i zajmują ósme miejsce w tabeli, które jest pierwszym premiującym grą w play-offach. Kolejny mecz Skra rozegra w sobotę 14 grudnia u siebie z AZS-em Olsztyn.