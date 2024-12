Kosecki odpowiedział Rzeźniczakowi. Uderzył tam, gdzie zaboli najbardziej

Za nami gala Fame 23. Gala, na której pierwszej porażki we freak fightach doznał Jakub Rzeźniczak. Były zawodnik Legii Warszawa przegrał przez nokaut w pierwszej rundzie z Roegerem Sallą. Na tej samej gali bić się miał też inny były piłkarz Legii, czyli Jakub Kosecki.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki odpowiada Rzeźniczakowi! Będą dymy na Fame MMA?

Miał, ale z powodów zdrowotnych jego walka z Mateuszem Trąbką się nie odbyła. W ich miejsce na kartę walk włożono pojedynek Natana Marconia i Adriana Ciosa z byłym zawodnikiem KSW Gracjanem Szadzińskim.

I Rzeźniczak, i Kosecki - przynajmniej na razie - nie planują końca przygody we freak fightach. A kto wie, czy niedługo nie dojdzie do ich pojedynku. Zwłaszcza że panowie w ostatnim czasie wymieniali się uszczypliwościami przed kamerą Sport.pl.

Kosecki odpowiedział Rzeźniczakowi

- Kuba jest za mały - powiedział Rzeźniczak w naszym programie przed galą Fame 23. Kosecki odpowiedział mu w ostatnim programie "To jest Sport.pl". - Mogę powiedzieć, co myślę? Wciąż słyszę, że jestem za mały... "Rzeźnik" powtarza to samo - zaczął Kosecki.

- Ostatnio byliśmy razem na programach i wszystko było w porządku. Teraz powiedział, że jestem za mały. To ja odbiję piłeczkę i powiem, że jego dziewczyny mówiły to samo, czyli że też jest mały. Ma się dymić, niech się dymi - zaśmiał się Kosecki.

Kosecki nie wykluczył tego, że w przyszłości może zawalczyć ze swoim byłym kolegą z boiska, z którym przez kilka lat wspólnie dzielili szatnię Legii Warszawa. Razem z Rzeźniczakiem w stołecznym klubie zdobyli mistrzostwa Polski w sezonach 2012/13 i 2013/14 oraz Puchary Polski w rozgrywkach 2012/13 i 2014/15.

Kosecki wskazał też innego piłkarza, z którym chętnie wszedłby do klatki - Sławomira Peszkę, czyli byłego zawodnika Lecha Poznań, a ostatnio też ambasadora freak fightowej federacji Clout MMA. - Mój wzrost, moja waga, do tego słyszałem, że Sławek bardzo dobrze się bije. Bułgarska, stadion Lecha Poznań, zróbmy to tam - wskazał Kosecki.