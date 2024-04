Koszmar polskiego giganta. Żal było patrzeć. "Nie zasługujemy"

- Z naszą grą nie zasługujemy na udział w play off-ach. To już trochę nudne, bo powtarzaliśmy to już nieraz, ale tak jest - rzucił samokrytycznie rozgrywający Marcin Janusz po spotkaniu 30., ostatniej kolejki fazy zasadniczej. Spotkaniu przegranym 1:3, choć dla Grupy Azoty Zaksy skończyło się ono właściwie po trzecim secie, kiedy było jasne, że nie ma już szans na zwycięstwo za trzy punkty, a tym samym na awans do ćwierćfinału walki o mistrzostwo Polski.

Dramat Zaksy. Koniec marzeń

10 maja ubiegłego roku siatkarze Jastrzębskiego Węgla w swojej hali przekreślili brutalnie marzenia kędzierzynian o mistrzostwie Polski. Teraz, niemal dokładnie 11 miesięcy później, ostatecznie przekreślili ich szanse na awans do fazy play off. W poprzednim sezonie zawodnicy Zaksy zrewanżowali się im już półtora tygodnia później, w finale Ligi Mistrzów. Teraz takiej szansy nie będą mieli - czeka ich jeszcze tylko rywalizacja o dziewiąte lub 11. miejsce w ekstraklasie, a finał LM z udziałem swoich sobotnich rywali mogą co najwyżej obejrzeć w telewizji.

W czołowej ósemce mistrzostw Polski Zaksy zabraknie po raz pierwszy w historii jej występów w najwyższej klasie rozgrywkowej. Jeszcze na początku sezonu, kiedy wyszarpała zwycięstwo w meczu o Superpuchar Polski (3:2 z jastrzębianami), wydawało się to abstrakcją. Tak samo jak fakt, że w spotkaniu ostatniej szansy poczynania klubowych kolegów z kwadratu dla rezerwowych obserwować będą dwaj liderzy triumfatora trzech poprzednich edycji LM - kapitan Aleksander Śliwka i Łukasz Kaczmarek. Tyle że cały ten sezon z perspektywy fanów ekipy z Kędzierzyna-Koźla jest surrealistyczny.

Rozgrywali oni ostatnio trzy mecze na wagę złota - wszystkie przegrali, ale dzięki wywalczonemu w jednym z nich punktowi i układowi innych spotkań przed ostatnią kolejką wciąż mieli szanse na "ósemkę". Niemal wyłącznie matematyczne, ale nadzieja się jeszcze tliła. Tyle że w meczu ostatniej szansy musieli zdobyć komplet "oczek", a po drugiej stronie stanął mistrz Polski i ich największy rywal z ostatnich lat.

Ciszę, w której odbywała się przedmeczowa rozgrzewka przerwały okrzyki wsparcia kilkuosobowej grupki fanów Zaksy. Chwilę potem zrobiło się jeszcze głośniej, bo przy dźwięku uderzeń w bębny dołączyło do nich kolejne kilkadziesiąt osób. Powody do radości w trakcie spotkania mieli tylko przez chwilę - w drugiej partii. Po spotkaniu pozostało im pocieszanie zawodników.

Kędzierzynianie od początku mieli duży kłopot z przyjęciem potężnej zagrywki rywali i Janusz musiał sporo biegać za piłką. Dość szybko na ławkę rezerwowych powędrował Śliwka, który dopiero kilka tygodni temu wrócił do gry po długiej przerwie związanej ze złamaniem palca. Z boiska w pewnym momencie zszedł też Kaczmarek, który z powodów osobistych na przełomie lutego i marca nie trenował przez ponad dwa tygodnie. Obaj wcześniej przez długi czas byli liderami Zaksy, obaj latem byli niezbędnymi postaciami w kadrze. Teraz jednak nie byli w stanie pomóc klubowi tak jak wcześniej.

Kaczmarek bardzo przeżywał poczynania kolegów w drugiej partii. Najpierw siedział na krzesełku posępny, potem stał przygnębiony za boiskiem, kucał lub klęczał za bandą reklamową, a w kolejnej odsłonie siedział z rękami złożonymi jak do modlitwy. Przed drugą odsłoną trener Adam Swaczyna poklepywał pocieszająco Śliwkę po plecach. Ten wrócił jeszcze na boisko, ale w pewnym momencie, gdy został zablokowany, znów został zmieniony, a potem stał za boiskiem, ciężko oddychając.

Dzięki udanej drugiej partii kędzierzynianie wyraźnie się ożywili, ale jastrzębianie szybko wybili im nadzieje z głowy. Na nic była ofiarna obrona Bartosza Bednorza, który rzucił się do piłki i wylądował pod nogami szkoleniowca gospodarzy Marcelo Mendeza. Inni zawodnicy - tak jak Kaczmarek - momentami ściskali ręce, jakby modlili się o cud. Ten jednak nie nastąpił.

Po ostatniej piłce trzeciej partii, która przypieczętowała los kędzierzynian w tym sezonie, Janusz oparł się z rezygnacją na siatce. W czasie przerwy zaś siedział na krzesełku, a na jego twarzy widać było mieszankę wielkiego rozczarowania, smutku i niedowierzania. Ostatni punkt jastrzębianie zdobyli po błędzie Bednorza, który najpierw złapał się za głowę, a potem uderzył w nią kilkakrotnie ze złością. Po chwili zaś libero Erik Shoji, który wcześniej cały czas motywował kolegów, oparł się na bandzie reklamowej i widać było, że z trudem powstrzymuje łzy.

Kędzierzynianom zostały jeszcze do rozegrania dwa mecze, ale nikt nie ma wątpliwości - dla tego klubu-giganta sezon tak naprawdę się już skończył.