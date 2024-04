Stało się! Katastrofa Zaksy. Koniec marzeń

To, na co zapowiadało się przez ostatnie tygodnie, stało się faktem! Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle nie zagra w playoffach PlusLigi. W spotkaniu ostatniej szansy, kończącym rundę zasadniczą, kędzierzynianie przegrali na wyjeździe z Jastrzębskim Węglem 1:3 (21:25, 25:20, 13:25, 19:25) i znaleźli się poza czołową ósemką ligi. Gospodarze zapewnili sobie z kolei przystąpienie do playoffów z pierwszego miejsca w tabeli.

screen / Polsat Sport