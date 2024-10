Gigant przyjechał do Płocka na mecz LM. To musiało się tak skończyć

Wisła Płock po sześciu kolejkach Ligi Mistrzów miała na koncie tylko jedno zwycięstwo i aż pięć porażek. Zupełnie odwrotną sytuację miało Veszprem, które z sześciu meczów pięć wygrało i jeden przegrało. Zatem przed pierwszym gwizdkiem nietrudno było wskazać faworyta, choć przewidywania te musiał zweryfikować parkiet.

Wisła Płock nie odstawała od Veszprem w Lidze Mistrzów

Mistrzowie Polski jako pierwsi zdobyli bramkę, lecz później okazało się, że to było ich jedyne prowadzenie w całej pierwszej połowie. Chociaż nie byli wyraźnie gorsi od rywali, przynajmniej do stanu 7:7. Później Veszprem zaczął odskakiwać, a pierwszą część zakończył z rezultatem 12:10 (a miał nawet cztery bramki przewagi).

Pewnym problemem płocczan mogła być też mała różnorodność w ofensywie. Z 10 bramek aż sześć zdobył Miha Zarabec. Do tego trzy dorzucił Gergo Fazekas, a jedną Tomas Piroch. U rywali rozkładało się to nieco bardziej równomiernie (trafiało pięciu zawodników). Bardzo dobrze spisywali się też obaj bramkarze - Mirko Alilović miał 36,8 proc. skuteczności, a Rodrigo Corrales aż 47,4 proc.

Wisła Płock ruszyła w pogoń za Veszprem. Zabrakło niewiele. Rodrigo Corrales skradł show

Wisła niemrawo rozpoczęła drugą część i cztery minuty czekała na gola (rzucił go Zoltan Szita). Ale że mistrzowie Węgier również nie grzeszyli skutecznością (dwie bramki), to strata nadal nie była zbyt duża. A po trafieniu Pirocha zrobiła się minimalna (14:15).

Ta różnica utrzymywała się przez pewien czas, również za sprawą dobrej dyspozycji obu bramkarzy. Corrales, były gracz Wisły, pokazywał się ze znacznie lepszej strony niż inny ex-wiślak Siergiej Kosorotow, który na kwadrans przed końcem wyleciał z boiska za brutalny faul. A płocczanie to wykorzystali i doprowadzili do remisu 18:18.

Jednak Węgrzy szybko się otrząsnęli i wrócili na prowadzenie, poza tym cały czas mogli liczyć na świetnie dysponowanego Coralesa. Aż w końcu odskoczyli na trzy trafienia (22:19). I już do samego końca Veszprem utrzymało bezpieczną przewagę, co w dużej mierze zawdzięczają Corralesowi. - To on dzisiaj złamał schemat, miał dostęp do sekretnych kodów - podsumowali komentatorzy Eurosportu.

7. kolejka fazy grupowe Ligi Mistrzów EHF: Orlen Wisła Płock - Veszprem 24:27 (10:12)

Mistrzowie Polski i Węgier spotkają się także w następnej kolejce Ligi Mistrzów. Rewanżowe spotkanie odbędzie się 21 listopada.