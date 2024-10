Dramat! Lewandowska ogłosiła światu. "Zerwane więzadło i pęknięta chrząstka"

Anna Lewandowska raczej nie narzeka na nudę. Trenerka i influencerka rozwija swoje biznesy w Polsce oraz Hiszpanii. A nie tak dawno pochwaliła się ambitnym projektem realizowanym pod nazwą Edan Studios.

- Będę chciała rozwijać projekt bachaty nie tylko w Polsce. W Barcelonie ruszam z siłownią, otwieram nowe miejsce treningowe, w którym będzie fitness, miejsce na trening personalny, pilates i w planie też jest szkoła tańca - zapowiadała. Start przedsięwzięcia zapowiedziała na poniedziałek 11 listopada, choć niewykluczone, że będzie musiała zmodyfikować te plany.

Anna Lewandowska przekazała niepokojące wieści. "W planach miałam..."

We wtorkowej relacji na Instagramie 36-latka przekazała obserwującym przykrą wiadomość. "Po dzisiejszym rentgenie... Niestety okazuje się, że mam zerwane więzadło w nadgarstku, pękniętą chrząstkę oraz dużą torbiel" - ze smutkiem ogłosiła.

Następnie Lewandowska zdradziła, że w tej sytuacji nie będzie mogła zrealizować swoich celów. "W planach miałam powrót do treningów kickboxingu czy wzięcie udziału w zawodach hyrox (impreza fitness, podczas której bieganie przeplata się z ćwiczeniami funkcjonalnymi - red.)" - wyjaśniła. "Chyba na razie muszę odłożyć tego typu plany na bok. Co mnie nie zabije... to mnie... wzmocni" - gorzko podsumowała.

Anna Lewandowska zmuszona do zmiany planów przez kontuzje

Mimo że trenerka fitness nieprędko będzie mogła wrócić do tych aktywności, to na pewno znajdzie wiele innych sposobów na spędzenie czasu, choćby z rodziną. - Moja Klarcia poszła teraz do drugiej klasy w szkole brytyjskiej i właśnie doszło do mnie, że to już nie jest ten czas, kiedy planuję kalendarz tylko pod mojego męża - mówiła. A od niedawna w jej okolicy mieszkają Wojciech Szczęsny i Marina Łuczenko-Szczęsna, z którymi ona i jej mąż już udali się na nocny wypad.

O tym, że biznesy Anny Lewandowskiej prężnie się rozwijają, świadczy jej miejsce w rankingu najbogatszych Polek tygodnika "Wprost" - z majątkiem szacowanym na 362 mln zł znalazła się na 22. pozycji.