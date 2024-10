Wielkie stracie Sławomira Szmala z Bogdanem Wentą. Znamy zwycięzcę

Największe szanse na wygranie wyborów na nowego prezesa dawano Sławomirowi Szmalowi i Bogdanowi Wencie. Damian Drobik był wskazywany do zajęcia najniższego miejsca na podium. Szmal miał zdobyć zdecydowaną większość głosów.

Znamy nowego prezesa ZPRP

Jak podaje TVP Sport, w wyborach na nowego prezesa ZPRP głosowało 79 delegatów, frekwencja wyniosła 100 procent. Wygrał Sławomir Szmal, na którego miało zagłosować 57 osób.

Podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Związku Piłki Ręcznej w Polsce delegaci mieli przyjąć sprawozdanie z działalności związku w ostatnich czterech latach oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Ale najważniejszym punktem obrad były wybory. Henryk Szczepański ustępował ze stanowiska, więc jasnym było, że będzie wybrany całkowicie nowy prezes.

Szmal był faworytem w środowisku polskiego szczypiorniaka. Początkowo miał poparcie Bogdana Wenty, który wiosną przestał być prezydentem Kielc. Nie ubiegał się o reelekcję. Niespodziewanie były selekcjoner reprezentacji Polski został kontrkandydatem legendarnego bramkarza. Szmal walczył w ostatnim czasie o głosy byłych kadrowiczów.

Obaj bardzo pewnie mówili w ostatnich tygodniach o swojej wygranej, ale nagle Wenta wycofał swoją kandydaturę w trakcie zgromadzenia. Zrobił to podczas przemówienia programowego. Było zatem jasne, że Szmal ma otwartą drogę do zostania nowym prezesem ZPRP. Innemu byłemu reprezentantowi, Damianowi Drobikowi, nie dawano większych szans.

- Po trzech latach ciężkiej pracy jest we mnie duże wzruszenie. Mam przed sobą duże cele i duże zobowiązanie. Czuję odpowiedzialność i liczę na sztab ludzi, z którymi chcę pracować i całe środowisko, któremu chcę pomóc. Dość wcześnie ogłosiłem swoją kandydaturę, dlatego miałem dużo czasu, żeby odwiedzić różne miejsca w Polsce i przekonać wielu ludzi do mojej koncepcji. Podstawą dla nas będzie popularyzacja piłki ręcznej wśród dzieci i młodzieży. Chcę współpracować z Ministerstwem Edukacji, żeby piłkę ręczną przywrócić do programu lekcji WF. Chcę też pomóc klubom w organizacji materiałów szkoleniowych, żeby zajęcia dla dzieci były atrakcyjne. Jestem otwarty na wszelką współpracę z każdym środowiskiem. Nie będę chciał być prezesem siedzącym tylko w Warszawie. Będę jeździł po całej Polsce, słuchał problemów środowiska i proponował rozwiązania - powiedział Szmal po wygraniu wyborów.

Kadencja Sławomira Szlama na stanowisku prezesa ZPRP potrwa do 2028 r.