Koszmar reprezentanta Polski. "Rehabilitacja potrwa kilka miesięcy"

Szymon Żurkowski rozpoczynał miniony sezon w Serie B w barwach włoskiej Spezii. Klub ten spadł na zaplecze Serie A w kampanii 2022/23 mając w składzie aż czterech Polaków - Arkadiusza Recę, Bartłomieja Drągowskiego, Przemysława Wiśniewskiego oraz byłego pomocnika Górnika Zabrze właśnie. Żurkowski był podstawowym graczem drużyny, która jednak radziła sobie fatalnie, wygrywając tylko trzy mecze w rundzie jesiennej.

Empoli równa się dom

To jednak nie stanęło na drodze powrotu naszego rodaka do Serie A. Rękę wyciągnęło do niego szukające wzmocnień w walce o utrzymanie Empoli. Polak miał z tym klubem bardzo dobre wspomnienia, jako że w latach 2020-2022 rozegrał tak świetne 2,5 sezonu najpierw w Serie B, a potem na najwyższym poziomie rozgrywkowym.

Żurkowski został wypożyczony do końca sezonu i początkowo wydawało się, że to strzał lepiej niż w dziesiątkę. Pomocnik w dwóch pierwszych meczach po powrocie zdobył bowiem aż cztery gole, zostając na tamten moment najlepszym strzelcem zespołu. Potem jednak już tak kolorowo nie było. Empoli po krótkim wzlocie znów popadło w kryzys. Ostatecznie klub utrzymał się dzięki bramce w dosłownie ostatniej minucie sezonu. Jednak Żurkowski nie zagrał ani minuty w trzech ostatnich spotkaniach.

Duży pech Żurkowskiego. Empoli go nie wykupi?

Jak się jednak okazuje, powodem było zdrowie, a raczej jego brak. Zdaniem dziennikarza TVP Sport Sebastiana Staszewskiego, piłkarz przejdzie operację kostki. "Szymon Żurkowski przejdzie w poniedziałek operację kostki. Zabieg miał się odbyć już kilka tygodni temu, ale Empoli walczyło o utrzymanie w Serie A i operację przełożono (dwa dni później Polak nabawił się kontuzji na treningu). Rehabilitacja potrwa kilka miesięcy" - napisał na Twitterze.

Nie wiadomo czy przerwa w grze wpłynie na plany klubu względem Polaka. Empoli ma prawo wykupu Żurkowskiego ze Spezii, ale poważny uraz może odwieść działaczy od takiej decyzji. Michał Probierz nie powołał go na Euro 2024, w związku z czym jego ostatni występ z orzełkiem na piersi to listopad 2022 z Chile (1:0) jeszcze za kadencji Czesława Michniewicza.