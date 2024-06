Papszun robi swoje porządki w Rakowie. Kolejny członek sztabu odchodzi

Marek Papszun po roku przerwy wrócił do Rakowa Częstochowa. Doświadczony trener, który z częstochowianami zdobył wszystko, co było możliwe do zdobycia w polskiej piłce z mistrzostwem Polski włącznie, podpisał kilka tygodni temu dwuletni kontrakt. Nie ulega wątpliwości, że Papszun zdecydował się wrócić pod Jasną Górę tylko z zapewnieniem, że w Rakowie będzie zależało od niego jeszcze więcej, niż do tej pory.

Porządków Papszuna ciąg dalszy. Kolejny członek sztabu Rakowa odchodzi

Marek Papszun konstruuje swój nowy sztab szkoleniowy w Rakowie Częstochowa. Na razie jednak słychać głównie o odejściach z klubu. Wcześniej Raków poinformował o odejściu dwóch asystentów Dawida Szwargi - Jakuba Dziółki i Tomasza Włodarka. Teraz do tego grona dołączył także drugi z braci Włodarków - Łukasz.

Łukasza Włodarka do sztabu szkoleniowego Rakowa Częstochowa przyjmował jeszcze sam Papszun w 2021 roku. Później, trener pozostał również w ekipie Dawida Szwargi. W trakcie trzech lat pracy w Rakowie Włodarek cieszył się ze zwycięstwa w ekstraklasie, Pucharze Polski i Superpucharze kraju, a także awansu do fazy grupowej Ligi Europy.

- Dziękuję Michałowi Świerczewskiemu i trenerowi Markowi Papszunowi za otrzymaną szansę, a trenerowi Dawidowi Szwardze za kontynuację współpracy i spełnienie naszych marzeń. Podziękowania należą się też sztabowi szkoleniowemu, głównie za wspólną wspaniałą pracę i niezapomnianą atmosferę. Dziękuję również oczywiście piłkarzom! Był to wspaniały, niezapomniany czas. Doświadczenie, które zmieniło moje trenerskie życie. Raków będę miał głęboko w sercu na zawsze - stwierdził Włodarek, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Wciąż nie wiadomo, czy w Rakowie dalej będzie pracował Dawid Szwarga. Trener częstochowian w sezonie 2023/24 otrzymał propozycję pozostania w sztabie szkoleniowym Marka Papszuna w roli asystenta i na razie nie podjął decyzji, czy ją przyjmie. W ten sposób na razie w sztabie Rakowa nie ma ani jednego członka grupy Deductor, którą tworzą m.in. Szwarga, bracia Włodarkowie oraz Dziółka.

Raków Częstochowa w sezonie 2024/25 będzie grał jedynie w krajowych rozgrywkach - ekstraklasie i Pucharze Polski. Nowe rozgrywki rozpocznie od meczu wyjazdowego z beniaminkiem Motorem Lublin 20 lub 21 lipca.