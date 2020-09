Kolejny klub wkracza do gry o Arkadiusza Milika! Premier League coraz bliżej

Saga transferowa Arkadiusz Milika zaczyna zakrawać na kuriozum. Gdy wszystko wskazywało na to, że reprezentant Polski zostanie nowym piłkarzem AS Romy, możliwość takiej transakcji zablokował Juventus, sprowadzając Alvaro Moratę. Początkowo Polak marzył o transferze do "Starej Damy", obie strony miały umowę ustną, ale mistrzowie Włoch zrezygnowali z transferu po zwolnieniu Maurizio Sarriego (o czym więcej pisaliśmy tutaj). Po tym, jak temat transferu do Romy upadł, pewne jest, że Milik na pewno nie zagra we Włoszech. Dziennikarze "Corriere dello Sport" kilka dni temu poinformowali jednak, że polski napastnik ma jeszcze dwie możliwości - transfer do Newcastle lub przenosiny do Valencii. Jak się okazuje, tych możliwości jest więcej.

Kolejny klub zainteresowany Milikiem. Polak coraz bliżej Premier League

Zdaniem calciomercato.com, w środę agenci Milika udali się do Londynu na rozmowy z Tottenhamem. "Koguty" od kilku tygodni wyrażały zainteresowanie 26-latkiem, ale ten początkowo nie brał pod uwagę wyjazdu do Anglii. Władze Londyńczyków szukają wsparcia dla Harry'ego Kane'a. Jedną z opcji jest własnie Milik, który miałby kosztować 20 mln euro. Drugą Andrea Belotti z Torino, dwa razy droższy od Polaka. Dodatkowo Torino nie jest zainteresowane sprzedażą napastnika.

Do transferu do Tottenhamu droga jeszcze daleka. Dlatego kolejka angielskich klubów zainteresowanych Milikiem cały czas się wydłuża. Jeden z najlepiej poinformowanych - w kwestiach transferowych - włoskich dziennikarzy, Gianluca Di Marzio stwierdził, że Milika w swoim zespole widzą też szefowie Evertonu. Klub z Liverpoolu chce wypożyczyć polskiego napastnika, gwarantując sobie opcję jego wykupu. Zanim do tego wypożyczenia by jednak doszło, Milik musiałby przedłużyć umowę z Napoli. Obecna wygasa bowiem w czerwcu przyszłego roku.

W Evertonie Milika chętnie zobaczyłby jego były trener, Carlo Ancelotti, który prowadził Napoli od lipca 2018 do grudnia 2019 roku.

