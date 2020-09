Agenci Arkadiusza Milika lecą na rozmowy z nowym klubem. Szansa na transfer

Co dalej z Arkadiuszem Milikiem? Polak chciał latem przenieść się do Juventusu, ale nowy trener Gennaro Gattuso nie był zwolennikiem jego transferu. Pojawiła się opcja, że Milik przeniesie się z Napoli do Romy, bo z Rzymu do Turynu miałby pójść Edin Dzeko. Jak twierdzi włoski dziennikarz Fabrizio Romano, także to rozwiązanie jest niepewne, bo Juventus chce Alvaro Moratę z Atletico.

Milik zagra w Londynie?

Milikowi odpadły transfery do Juventusu, Romy, Atletico (Hiszpanie informowali o zainteresowaniu). Zdaniem portalu calciomercato.com, agenci Polaka szukają innego rozwiązania. Mają w środę udać się do Londynu na rozmowy z działaczami Tottenhamu. "Koguty" szukają wsparcia w ataku dla Harry'ego Kane'a. Jedną z opcji jest Milik, który miałby kosztować 20 mln euro. Drugą Andrea Belotti z Torino, dwa razy droższy od Polaka. Dodatkowo Torino nie jest zainteresowane sprzedażą napastnika.

- Napoli jest gotowe do negocjacji w celu jak najszybszego rozwiązania transferu Milika - informują włoscy dziennikarze. Milik latem chciał odejść do Juventusu, ale transfer rozsypał się po zmianie szkoleniowca mistrzów Włoch. - Milik nie powinien rozegrać ani jednej minuty w ostatnich meczach poprzedniego sezonu. Mentalnie był gdzie indziej. To było haniebne - przekonywał Umberto Chiarello. Włoski dziennikarz Canale 21 krytykował polskiego napastnika za grę w Napoli w końcówce sezonu, gdy Polak miał być już myślami przy transferze do Juventusu.

