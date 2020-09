Arkadiusz Milik musi przedłużyć kontrakt z Napoli! Specjalne warunki transferu

Agenci Arkadiusza Milika prowadzą rozmowy z kolejnym klubem, do którego ma trafić Polak. We wtorek informowaliśmy, że w najbliższych dniach mają się odbyć negocjacje Davida Pantaka z przedstawicielami Tottenhamu. Jak informuje Raffaele Auriemma, napastnik SSC Napoli może trafić do londyńskiego klubu, jednak na ściśle określonych warunkach.

David Pantak, agent Arkadiusza Milika jest od wczoraj w Londynie, aby ustalić z Danielem Levym warunki transferu napastnika, z którym SSC Napoli przedłuży kontrakt, a następnie puści go do Spurs'ów na sezon z obowiązkiem wykupu w ciągu roku za 25 milionów

- czytamy we wpisie włoskiego dziennikarza.

Arkadiusz Milik wciąż pozostaje bez klubu. Tottenham najbardziej prawdopodobnym scenariuszem

Arkadiusz Milik wciąż pozostaje piłkarzem SSC Napoli. Aktualny kontrakt napastnika obowiązuje do końca czerwca 2021 roku. Polak trafił na listę transferową, ponieważ nie doszedł do porozumienia z władzami klubu w sprawie nowego transferu. Według informacji "La Gazzetta dello Sport" prezes Napoli, Aurelio De Laurentiis jest wściekły na Arkadiusza Milika i jego agenta, ponieważ nie sfinalizowali transferu do AS Romy.

W ostatnich tygodniach reprezentant Polski negocjował także z takimi klubami jak Juventus. Jak donosi włoski dziennik, poza Tottenhamem z Premier League interesują się nim także Fulham oraz Newcastle. Warunkiem transferu jest jednak obniżenie ceny za napastnika z powodu zbyt wysokich wymagań finansowych Polaka.