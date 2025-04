Nie dało się nie zauważyć gestu Ter Stegena podczas treningu Barcelony

Barcelona przygotowuje się do wtorkowego meczu 33. kolejki La Liga, w której jej rywalem będzie Mallorca. Czy Katalończykom uda się wywalczyć trzy punkty? Do treningów z zespołem wrócił Marc-Andre ter Stegen. Kamery uchwyciły nawet jego zachowanie w ośrodku treningowym. To był bardzo wymowny gest niemieckiego kapitana "Blaugrany".

