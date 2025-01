Szczęsny powiedział, co myśli o Yamalu. Padły mocne słowa

29 kwietnia 2023 roku Lamine Yamal zadebiutował w barwach FC Barcelony w wieku zaledwie 15 lat. Już wtedy widać było, że jego potencjał jest olbrzymi. Rok później młody Hiszpan grał już pierwsze skrzypce w katalońskim zespole. Zdobył mistrzostwo Europy oraz stał się drugim najdroższym zawodnikiem świata. Obecnie jego wartość rynkowa oscyluje w granicach aż 180 milionów euro.

Szczęsny nie mógł nachwalić się Yamala. Co za słowa!

Szczególnie w tym sezonie Yamal udowadnia swoją jakość. Do tej pory w 28 rozegranych meczach zdobył dziesięć bramek i dołożył aż 12 asyst. W środę w ostatniej kolejce fazy Ligowej Ligi Mistrzów Barcelona zagrała u siebie z Atalantą Bergamo. 17-latek w 47. minucie otworzył wynik spotkania. Sprytnie ominął bramkarza, po czym skierował piłkę do pustej siatki. Mecz zakończył się remisem 2:2.

W starciu z włoskim zespołem od pierwszej minuty wystąpił również Wojciech Szczęsny. Polak wykazał się kilkoma skutecznymi interwencjami, jednak ostatecznie był zmuszony dwukrotnie wyciągać piłkę z siatki. Przy okazji spotkania z Atalantą Szczęsny udzielił wywiadu dziennikowi "La Gazzetta dello Sport". Jednym z tematów rozmowy był wątek wspomnianego Lamine'a Yamala.

Jak były golkiper naszej kadry ocenia umiejętności kolegi z drużyny? Jego słowa mówią same za siebie. -Nie widziałem, aby ktokolwiek robił to, co on robi na treningu. Energia, którą przekazuje na boisku, jest niesamowita. Po prostu dobrze się z nim bawię! - powiedział 34-latek. Oprócz tego Szczęsny nazwał go "największym talentem technicznym, jaki widział w życiu". A trzeba pamiętać, że Polak miał okazję grać z wielkimi zawodnikami, jak choćby Cristiano Ronaldo.

Podobne zdanie na temat Yamala ma również Robert Lewandowski. - W przypadku Lamine'a pierwsze, co pomyślałem, to: "jak to wszystko jest możliwe w jego wieku?". On był już na takim poziomie... W wieku zaledwie 16 lat niemożliwe jest być tak dobrym i tak inteligentnym - mówił kapitan reprezentacji Polski w jednym z wywiadów. W niedzielę FC Barcelona zmierzy się z Deportivo Alaves w 22. kolejce La Liga. Będzie to kolejna szansa dla 17-latka na poprawienie liczb w trwającej kampanii.