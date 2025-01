Kapitalne wieści dla Polski! A może być jeszcze lepiej. Chodzi o ranking UEFA

8,625 - tyle punktów do krajowego rankingu UEFA zdobyły w tym sezonie polskie drużyny w europejskich pucharach. To przede wszystkim efekt dobrej gry Jagiellonii Białystok i Legii Warszawa, ale do dorobku dorzuciły się też Wisła Kraków i Śląsk Wrocław.

Punktowa zdobycz z tego sezonu to najlepszy wynik polskich klubów od lat. Dzięki niemu awansowaliśmy w rankingu, w którym zajmujemy obecnie 17. miejsce i wciąż mamy realne szanse na dotarcie do upragnionej, 15. pozycji.

Dlaczego to ważne? To miejsce dałoby nam nie cztery, a pięć miejsc w europejskich pucharach. Co istotne, dodatkowy klub w europejskiej rywalizacji walczyłby w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Jest więc o co się starać w meczach na wiosnę. Piotr Klimek na portalu X przeanalizował naszą sytuację.

Doskonałe wieści dla Polski

Do 14. w rankingu Szkocji Polska traci 2,675 punktu. To oznacza pięć zwycięstw i awanse w Lidze Konferencji. "Sporo niestety, musieliby praktycznie wyzerować (co w przypadku Celticu jest dość prawdopodobne i Rangersów nie jest wykluczone) a my zagrać w miarę porządną rundę" - napisał Klimek. To jednak najtrudniejszy do dogonienia rywal.

Do 15. Danii tracimy jedynie 1,481 punktu. To oznacza już tylko trzy zwycięstwa. "Musi Kopenhaga po prostu szybko odpaść. Coraz więcej wskazuje, że to, na której rundzie skończą, ustawi całą rywalizację. Jak najbardziej w zasięgu dla Polski" - napisał Klimek.

Do 16. Szwajcarii tracimy już 1,35 punktu. To dwa zwycięstwa, remis i tylko jeden awans w europejskich pucharach. "Czyli już po dwumeczu Jagi z Backą możemy mieć praktycznie remis punktowy i dwóch polskich reprezentantów na jedno Lugano" - napisał Klimek.

Pewne jest, że Polski w rankingu nie wyprzedzi Izrael. Jego ostatni reprezentant Maccabi Tel Aviv przegrał w czwartek z FC Porto 0:1 i odpadł z Ligi Europy. Przypomnijmy, że Legia Warszawa zagra w 1/8 finału Ligi Konferencji, a w play-offach o tę fazę powalczy Jagiellonia.