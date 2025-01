Gigant chciał odebrać gwiazdę Legii. Natychmiastowa odpowiedź

Ruben Vinagre trafił do Legii Warszawa ze Sportingu na ten sezon na zasadzie wypożyczenia. W 27 meczach zanotował aż dziewięć asyst, króluje na lewym wahadle w składzie stołecznych. To zdecydowanie jeden z najbardziej jakościowych piłkarzy obecnej Legii.

Sporting chciał skrócić wypożyczenie Vinagre

Dobra postawa Vinagre w meczach PKO Ekstraklasy i Ligi Konferencji UEFA przykuła uwagę Sportingu, który chce w tym sezonie obronić tytuł mistrza Portugalii. W tym momencie prowadzi w swojej lidze, mając punkt przewagi nad FC Porto i trzy nad Benfiką.

Jak donosi portugalski dziennik "Record", Sporting chciał się wzmocnić, skracając wypożyczenie Vinagre. Gdyby do tego doszło, Legia nie miałaby możliwości zakupu Portugalczyka po sezonie za 2,5 mln euro i musiałaby negocjować potencjalny transfer od nowa.

Według "Recordu" portugalski gigant kontaktował się z Legią ws. Vinagre, ale dostały jednoznaczną odpowiedź - Legia nie zgadza się na odesłanie piłkarza do Lizbony. Stołeczni wciąż grają na trzech frontach. Mają przed sobą walkę o mistrzostwo Polski (tracą sześć punktów do prowadzącego Lecha Poznań), 1/8 finału Ligi Konferencji i ćwierćfinał Pucharu Polski.

To oznacza, że będziemy mogli oglądać Vinagre wiosną przy ul. Łazienkowskiej, co jest bardzo dobrą wiadomością dla Goncalo Feio, który bardzo ceni sobie możliwości piłkarza. To on bardzo nalegał na ten transfer.

- Wiele rozmawialiśmy o Legii i o klubie. Poznałem koncepcję tego projektu. Nie byłem pod ścianą. Miałem latem oferty z klubów hiszpańskich oraz niemieckich. Czułem jednak, że pojawiła się osoba, która we mnie wierzy i przedstawia klarowną koncepcję na drużynę oraz mój rozwój. Trener Feio wyjaśnił, że wierzy w sukcesy na krajowym podwórku, a dodatkowo możemy wiele zdziałać na arenie europejskiej. Uwierzyłem w ten pomysł i dlatego trafiłem do Warszawy - opowiadał Vinagre w rozmowie z TVP Sport.

Transfermarkt wycenia Rubena Vinagre na 4,5 mln euro.