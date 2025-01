Raphinha zmiażdżony za to, co zrobił, gdy Mbappe leżał na ziemi. "Obrzydliwe"

FC Barcelona w niedzielę pokonała 5:2 Real Madryt i sięgnęła po Superpuchar Hiszpanii. Niekwestionowanym bohaterem El Clasico był Raphinha. Brazylijczyk strzelił dwa gole i zaliczył asystę przy trafieniu Alejandro Balde. Mimo to po meczu mocno mu się oberwało od kibiców. Powód? Niezbyt eleganckie zachowanie wobec Kyliana Mbappe.

Raphinha się nie hamował. Sam zrobił porządek

Chodzi o sytuację z samego początku spotkania. Niedługo po tym, jak do siatki trafił Kylian Mbappe, francuski gwiazdor przewrócił się i doznał drobnego urazu. Na murawę od razu z pomocą wbiegli członkowie madryckiego sztabu medycznego. To nie spodobało się Raphinhi, który chwycił ich torbę ze sprzętem i wyniósł ją za linię boczną.

W ten sposób piłkarz poniekąd wymusił, by Mbappe był opatrywany poza boiskiem, a co za tym idzie, by kontynuowano grę. Dzięki temu FC Barcelona przez kilka minut grała w przewadze jednego zawodnika, aż do momentu, gdy Francuz był już gotowy wrócić. Przebiegły ruch skrzydłowego nie uszedł uwadze internautów, którzy od razu podnieśli alarm w mediach społecznościowych.

Internet grzmi po tym, co zrobił Raphinha. "Podwójne standardy"

Profil TheEuropeanLad udostępnił na portalu X kilka zdjęć z tego incydentu. - Niesamowite, jak Raphinha niesie torbę z materiałami medycznymi Realu Madryt za linię boczną, aby lekarze Realu Madryt musieli pójść za nim i udzielić pomocy Mbappe poza boiskiem - nauważono.

Oburzenia tym faktem nie kryli także internauci. "To nie było na czerwoną kartkę?", "Powinien zostać zawieszony", "Obrzydliwe zachowanie" - mogliśmy przeczytać. Inni zaś zauważyli, że gdyby podobną rzecz zrobił Vinicius Junior, afera wokół niego byłaby znacznie większa. "Wyobraźcie sobie, co by było, gdy zrobił to Vini", "Gdyby to był Vini, napisałbyś, że to irytujące zachowanie. Podwójne standardy", "Wybryki Raphinhi były bezczelne, Vini zostałby za to ukrzyżowany" - upierali się internauci.

Zachowanie Raphinhi nie spotkało się jednak z żadną reakcją ze strony sędziów. Mimo protestów członków sztabu Realu nie został ukarany kartką, ani nawet upomniany.