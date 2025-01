Hiszpanie zauważyli, co Flick zrobił po czerwonej kartce Szczęsnego. Znowu

To, co działo się w niedzielnym El Clasico, momentami przechodziło ludzkie pojęcie. 11 minut po rozpoczęciu drugiej połowy przy wyniku 5:1 dla Barcelony z boiska wyleciał Wojciech Szczęsny, który otrzymał czerwoną kartkę po faulu na Kylianie Mbappe. Hansi Flick w jednej chwili został zmuszony przeorganizować swoją drużynę. Hiszpańskie media podkreślają, co Niemiec zrobił tuż po błędzie polskiego bramkarza.

