Prawa do Premier League przejęte! Wiadomo, gdzie oglądać. Ale są też złe wieści

Polscy kibice, którzy interesują się Premier League od 2021 roku te rozgrywki mogli śledzić na platformie Viaplay, która próbowała podbić polski rynek. Ostatecznie serwis streamingowy wycofuje się z naszego kraju, a swoją działalność będzie kontynuować do lata 2025 roku. W związku z tym nabyte do sezonu 2027/28 prawa do ligi angielskiej musiały zostać sprzedane.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto prawda o sytuacji klubowej Jakuba Modera w Premier League!

Premier League wraca do Canal+

W sezonie 2024/25 wszystkie spotkania Premier League można oglądać na Viaplay, a dwa wybrane mecze w ciągu kolejki są dostępne w Canal+. Niedawno oficjalnie poinformowano, że sezony 2025/26, 2026/27 i 2027/28 będą w całości dostępne na antenie Canal+ i Canal+ Online.

"100 procent Premier League od nowego sezonu w CANAL+ SPORT. Dziękuję za uwagę i życzę wszystkim miłego dnia" - przekazał Michał Kołodziejczyk, dyrektor redakcji sportowej w komunikacie na stronie.

W jakim pakiecie będzie dostępna Premier League?

Teraz przedstawiciele stacji telewizyjnej przekazali więcej informacji nt. nabytych praw do Premier League. Głos w tej sprawie zabrał Piotr Kaniowski, rzecznik prasowy Canal+ Polska w serwisie wirtualnemedia.pl.

- Od startu sezonu 2025/2026 mecze angielskiej Premier League będą dostępne na kanałach Canal+ Extra (w ramach pakietu Super Sport) bez dodatkowych opłat. Wybrane mecze mogą być pokazywane na pozostałych kanałach Canal+, np. Canal+ Sport lub Canal+ 360 - poinformował.

W Canal+ można oglądać m.in. KSW i Ligę Mistrzów. Jak przypomnieli dziennikarze serwisu wirtualnemedia.pl, po zakupie praw do Champions League powstał pakiet Canal+ Super Sport. W związku z tym pakiet w serwisie Canal+ Online podrożał - według wyliczeń - o 15 złotych (z 54 zł na 69 zł).

Bolesna strata po ponad 25 latach

Warto podkreślić, że Premier League wraca do Canal+. Jak wyliczył serwis wirtualnemedia.pl, wcześniej te rozgrywki były transmitowane na tej platformie przez ponad 25 lat. Dopiero Viaplay w 2021 roku wyprzedził C+ i wykupił prawa do transmisji meczów ligi angielskiej.

Zobacz też: Manchester City idzie na całość. 50 mln za kolegę reprezentanta Polski!

- Nie możemy skomentować, dlaczego nie udało nam się przedłużyć praw do Premier League - napisał wówczas w serwisie X Michał Kołodziejczyk, szef redakcji sportowej Canal+ Polska.