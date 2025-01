Gigantyczny skandal podczas Superpucharu Hiszpanii. "Dotykali je bez zgody"

Real Madryt pokonał w czwartek RDC Mallorkę 3:0 i to on zagra w niedzielnym finale Superpucharu Hiszpanii. Fani z Balearów z pewnością nie będą miło wspominać tego starcia i nie chodzi tylko o wysoką porażkę. Mecz rozegrano na Stadionie Króla Abdullaha w saudyjskiej Dżuddzie. Ci, którzy postanowili się tam wybrać, przeżyli istny horror. Wszystko przez skandaliczne zachowanie miejscowych kibiców.

Sceny podczas Superpucharu Hiszpanii. Żona piłkarza Mallorki o wszystkim opowiedziała. Będzie afera

Niepokojące szczegóły ujawniła żona jednego z graczy Mallorki Daniego Rodrigueza - Cristina Palavra, która pojawiła się na trybunach, by wspierać męża. - Wyjechałyśmy z dziećmi i zostałyśmy bez ochrony. Prawda jest taka, że faceci z tego kraju zaczęli nam robić zdjęcia z bliska i nękali nas. Natalii, żonie Dominika Greif (bramkarza Mallorki - przyp. red.) też. Miałam śpiące dziecko. Nie mieliśmy tam nikogo, kto by nas chronił - opowiedziała w rozmowie z Esports IB3.

Fatalnymi doświadczeniami przed mikrofonem Cadena COPE podzielił się także kibic Mallorki - Pere. Jak zaznaczył, do Dżuddy udali się jako wyjazd zorganizowany, a mimo to nie otrzymali żadnego wsparcia. - Nas - fanów Realu Mallorca - było tam bardzo niewielu, a oni nie zaopiekowali się nami, ani nas nie chronili. Pomieszali nas z kibicami stamtąd… i przez cały mecz wielu z nich przeszkadzało nam, naśmiewało się z nas i prowokowało dzieci i osoby starsze - zdradził.

Niebywałe zachowanie kibiców. Aż włos się jeży na głowie. "Dotykali je i robili im zdjęcia"

Pere potwierdził także wersję wydarzeń ujawnioną przez Palavrę. Wydaje się, że zachowanie saudyjskich kibiców nosiło znamiona molestowania. - To było bardzo nieprzyjemne, ale najgorsze było to, że pod koniec meczu, w drodze z trybun do autobusu, setki ludzi krzyczało na nas i nie robiło przejścia. Bili nas po twarzach… To było bardzo nieprzyjemne, ale najgorsze jest to, co wycierpiały kobiety. Bardzo cierpiały, bo dotykali je i robili im zdjęcia bez zgody - wyznał.

Superpuchar Hiszpanii po raz pierwszy został rozegrany w Arabii Saudyjskiej w 2020 r. Później na rok znów wrócił do Sewilli, by od 2022 na stałe gościć na Półwyspie Arabskim. Lokalizacja od lat wzbudza spore kontrowersje. Po skandalu, do jakiego doszło, mocny głos w tej sprawie zagrał sam Dani Rodriguez. - Hańba! Wybierasz się na mecz piłki nożnej z rodziną i... gdzie jest organizacja RFEF? Nie chodzi tylko o pieniądze! - napisał na InstaStories, gdzie udostępnił wywiad ze swoją żoną.