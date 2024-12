Wielka obława policji na pseudokibiców. Dziesiątki zatrzymanych

Śląska Komenda Policji poinformowała, że w zeszłym tygodniu doszło do serii zatrzymań wśród pseudokibiców jednego ze śląskich klubów piłkarskich. Jak ustaliło TVP Katowice, chodzi o członków grupy Torcida związanej z Górnikiem Zabrze.

REKLAMA

Zobacz wideo Pięć brązowych medali i liczne rekordy polskich pływaków na MŚ. Trener Paweł Wołkow: Byli głodni startów

Policja zatrzymała członków Torcidy. Akcja na wielką skalę. W tle poważne zarzuty

Akcję przeprowadzili funkcjonariusze ze Śląska, a także z Poznania i Jarocina. Doszło do niej na terenach województw śląskiego i wielkopolskiego. Wśród zatrzymanych znalazły się cztery kobiety w wieku od 35 do 42 lat oraz sześciu mężczyzn w wieku od 31 do 57 lat. Decyzją sądu jeden z mężczyzn został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Wobec pozostałych zastosowano dozory policyjne, poręczenia majątkowe oraz zakazy opuszczania kraju. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań.

Torcida działała od 2015 do 2019 roku na terenie różnych miast Polski, Holandii i Wielkiej Brytanii. Członkowie grupy wprowadzili do obrotu kilka ton różnego rodzaju narkotyków - marihuany, amfetaminy, kokainy i mefedronu o łącznej wartości przekraczającej 100 milionów złotych. Odpowiedzialni są również za brutalne pobicia.

W trwającej od kilku lat sprawie udało się ująć 70 osób, a zarzuty usłyszało w sumie 260 członków grupy. Chodzi m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a także popełnienia przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu oraz przestępstw narkotykowych. Pseudokibice mieli też posługiwać się bronią palną oraz niebezpiecznymi narzędziami, takimi jak siekiery, maczety, kije bejsbolowe czy kastety.