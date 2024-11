Niesamowite, co Modrić zrobił ze swoją Złotą Piłką!

W 2018 roku Luka Modrić przełamał dziesięcioletnią dominację Cristiano Ronaldo i Leo Messiego w plebiscycie Złotej Piłki. Chorwacki pomocnik miał wtedy za sobą fantastyczny rok, w trakcie którego wygrał trzecią Ligę Mistrzów z rzędu z Realem Madryt i poprowadził reprezentację Chorwacji do wicemistrzostwa świata podczas mundialu w Rosji.

Luka Modrić wsparł młodszego rodaka w walce o powrót do zdrowia

Modrić z czasów dzieciństwa wyniósł bolesne doświadczenia związane z wojną w Jugosławii. Chorwat wyróżnia się skromnością i pokorą, a także otwartością na innych. Pokazał to kolejny raz w ostatnim czasie, a rzecz dotyczy młodego chorwackiego piłkarza Ivana Scepiny.

18-latek od kilku miesięcy przebywa w szpitalu z powodu poważnego urazu głowy. Ma on poważne konsekwencje dla młodego piłkarza, gdyż jest sparaliżowany po lewej stronie i ledwo może mówić. Grający w chorwackim trzecioligowcu (MNE Kurilovec) Scepina spadł z dachu swojego domu z pięciu metrów. Wypadek, który miał miejsce w czerwcu, spowodował złamanie czaszki i zwichnięcie szczęki, a także częściowy paraliż.

Żeby go wesprzeć, Luka Modrić wysłał swoją Złotą Piłkę, futbolówkę z Ligi Mistrzów oraz koszulkę z autografem. - Chciałem, żeby miał to [Złotą Piłkę - przyp. red.] przez jakiś czas. Żeby mógł zrobić sobie z tym zdjęcie i może to pomoże mu zachować siły podczas powrotu do zdrowia. W tej trudnej sytuacji przynajmniej tyle mogę zrobić - powiedział Modrić cytowany przez RMC Sport. W akcję pomocy 18-latkowki zaangażowali się również m.in. Josko Gvardiol czy Andre Kramarić.

Sam Luka Modrić przygotowuje się do środowego meczu Realu Madryt z Liverpoolem w Lidze Mistrzów. Spotkanie na Anfield rozpocznie się o godz. 21:00. 39-latek dotychczas wystąpił w 18 spotkaniach, w których zanotował trzy asysty.