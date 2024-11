Rosjanie krzyczeli o hańbie w Warszawie. Polacy reagują. "Zapraszamy"

W ubiegłym tygodniu najlepsi łyżwiarze z całego świata rywalizowali na lodowisku COS Torwar w Warszawie na 24. edycji zawodów ISU CS PGE Warsaw Cup, uznawanych za jedne z najważniejszych w Europie. Od 10 lat są one bowiem częścią Challenger Series, czyli międzynarodowego cyklu w kategorii seniorów, który pozwala na zdobycie punktów w klasyfikacji końcowej serii challengerów i w światowym rankingu.

Najgłośniej w polskich i rosyjskich mediach było po tym, co zrobił duet taneczny Jewgienija Łopariowa i Geoffrey Brissaud (Francja). 24-letnia Łopariowa urodziła się w Rosji, ale od 2018 roku reprezentuje Francję. - Duet ten tańczył w stolicy Polski do hitu Boney M - Rasputin i zajął pierwsze miejsce (zdobył łącznie 201,89 punktów). W końcówce tej piosenki padają słowa: "Ach, ci Rosjanie". Teraz podczas ich występu zmienione zostały ostatnie słowa na: "Ach, ci tancerze". Warto też dodać, że duet ten do tej piosenki wcześniej tańczył dwa razy na innych zawodach, ale dopiero teraz zdecydował się zmienić końcówkę - pisał Sport.pl.

Rosyjskie media były oburzone takim zachowaniem. "Czysta hańba", "Skandal", "W Polsce rusofobia kwitnie" - między innymi tak opisywali wydarzenia w Warszawie rosyjscy dziennikarze.

Teraz na sprawę zareagował Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego i zamieścił komunikat na swojej oficjalnej stronie.

- Pragniemy zaznaczyć, że odpowiedzialność za dobór muzyki oraz jej przesłanie do organizatora spoczywa na zawodnikach i ich sztabie trenerskim. Muzyka w formie, jaka została odtworzona w trakcie programu, została dostarczona do organizatora bezpośrednio przez zawodników w dniu 19 listopada o godzinie 18:02 zgodnie z przepisem... Organizator nie ma prawa ingerować w dostarczone przez zawodników pliki muzyczne. Zmiana tekstu piosenki nie była inicjatywą PZŁF ani komitetu organizacyjnego zawodów. Twierdzenia o ingerencji PZŁF w utwór stanowiący tło programu rytmicznego zawodników są oczywiście nieprawdziwe. Wszelkie pytania dotyczące wyboru muzyki należy kierować do zawodników i ich sztabu trenerskiego. W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do bezpośredniego kontaktu: office@pzlf.pl.- czytamy w nim.

Duet Jewgienija Łopariowa i Geoffrey Brissaud na zawodach w Polsce zajął pierwsze miejsce (zdobył łącznie 201,89 punktów).