Kosmiczna oferta! To byłby transferowy rekord wszech czasów

Po przyjściu Kyliana Mbappe do Realu Madryt, w ofensywie mistrzów Hiszpanii zrobiło się tłoczno. W ataku oprócz reprezentanta Francji mogą grać bowiem Brazylijczycy Vinicius Junior, Rodrygo i Endrick. Zagraniczne media od wielu tygodni piszą, że do klubu może trafić jeszcze inny gwiazdor Erling Haaland (Manchester City). Gdyby rzeczywiście doszło do takiego transferu, to tłok w ataku Realu Madryt byłby już gigantyczny.

Kosmiczna oferta. Vinicius Junior może przebić Neymara i zostać najdroższym piłkarzem świata

Taką ewentualną sytuację próbują wykorzystać prezesi PSG. Po stracie Kyliana Mbappe po zakończeniu ubiegłego sezonu cały czas szukają wielkiej gwiazdy, która mogłaby zastąpić Francuza. W czołówce listy życzeń władz mistrzów Francji jest 24-letni Vinicius Junior.

Hiszpański portal "Fichajes.com" informuje, że Real Madryt otrzymał już rekordową ofertę za swojego piłkarza - aż 250 milionów euro. Gdyby Francuzi rzeczywiście zapłacili takie pieniądze, to Vinicius Junior zostałby najdroższym piłkarzem świata! Przebiłby nawet swojego rodaka - Neymara, za którego transfer latem 2017 roku PSG zapłaciło FC Barcelonie aż 222 miliony euro. Teraz prezesi PSG bardzo chętnie daliby jeszcze więcej za piłkarza, który był wymieniany w roli faworytów do "Złotej Piłki", ale ostatecznie zajął drugie miejsce (za Hiszpanem Rodrim).

Hiszpańskie media dodają, że Real Madryt absolutnie nie chce, by Vinicius Junior opuścił klub. Władze z Madrytu pomyśleliby na temat transferu tylko pod kątem rekordowych pieniędzy, jakie by otrzymali. Szanse na transfer są jednak małe, tym bardziej że Brazylijczyk wiele razy podkreślał, że chciałby podpisać nową umowę. Obecnie jego kontrakt wygasa w czerwcu 2027 roku.

Vinicius Junior w tym sezonie zagrał w 17 spotkaniach, zdobył dwanaście bramek i miał siedem asyst. Wśród najskuteczniejszych zawodników La Ligi z ośmioma golami zajmuje drugie miejsce. Brazylijczyk ma sześć trafień mniej od prowadzącego Roberta Lewandowskiego.

Vinicius Junior w Madrycie występuje od 2018 roku. Zagrał dotychczas 281 spotkań, zdobył 95 bramek i miał 82 asyst. Z Realem m.in. dwa razy wygrał Ligę Mistrzów i trzy mistrzostwa Hiszpanii.