Zrobiło się niebezpiecznie. Reprezentant Polski porażony prądem

4 - tyle punktów reprezentacja Polski zebrała po czterech spotkaniach w tym sezonie Ligi Narodów. Wszystko dzięki wygranej 3:2 ze Szkocją oraz remisie 3:3 z Chorwacją po szalonym meczu na Stadionie Narodowym. W listopadzie naszą kadrę czekają dwa ostatnie starcia fazy grypowej. W piątek ekipa Probierza postara się zrewanżować Portugalczykom, którzy w październiku zwyciężyli 3:1.

Kuriozalny incydent na treningu reprezentacji Polski. Bereszyński "kopnięty" prądem

Polscy piłkarze przebywają już w Porto, gdzie przygotowują się do piątkowego meczu z zespołem Roberto Martineza. We wtorek odbył się trening, w trakcie którego doszło do niecodziennego zdarzenia. Na sesji pojawił się Bartosz Bereszyński. Przed wejściem na murawę defensor reprezentacji Polski chciał skorzystać z nagrzewarki do butów.

W obsłudze urządzenia pomógł mu Paweł Sidorowicz. Członek sztabu Michała Probierza włożył korki do środka, a Bereszyński chciał zamknąć pokrywę. W tym momencie zdał sobie sprawę z faktu, że w obudowie nagrzewarki... płynie prąd! Kilka sekund później kadrowicz ponownie dotknął urządzenia i ponownie został "kopnięty".

Zaskoczony Sidorowicz poszedł w jego ślady. - No, dotknij! - mówił Bereszyński do starszego kolegi. Jego reakcja mówi sama za siebie. Po styczności z nagrzewarką aż odskoczył od urządzenia. Choć cała sytuacja była raczej humorystyczna, to widać było, że początkowo członek sztabu reprezentacji był nieco przerażony. Następnie panowie próbowali zdiagnozować problem, jednak skończyło się tylko na próbach.

Spotkanie Portugalia - Polska odbędzie się w piątek 15 listopada o godz. 20:45. Trzy dni później nasza kadra zagra ze Szkocją. Będzie to ostatni mecz w grupie Ligi Narodów, po którym dowiemy się, czy zespół Michała Probierza zachowa szanse na utrzymanie w dywizji A. W listopadowych starciach selekcjoner nie będzie mógł skorzystać z Roberta Lewandowskiego, który z powodu kontuzji pleców nie przybył na zgrupowanie. Zapraszamy na relacje tekstowe z obu spotkań na Sport.pl oraz do naszej aplikacji mobilnej.