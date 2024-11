Yamal dostał niezwykły prezent od kolegi z Barcelony. Cena szokuje

Lamine Yamal jest jednym z najlepszych zawodników świata młodego pokolenia. 17-letni skrzydłowy w lipcu tego roku wygrał mistrzostwo Europy z reprezentacją Hiszpanii, a w tym sezonie w barwach FC Barcelony spisuje się znakomicie - zagrał w 16 spotkaniach, zdobył sześć bramek i miał osiem asyst.

Lamine Yamal dostał niesamowity prezent. Wart 12 tysięcy euro

Yamal pod koniec października tego roku został najmłodszym piłkarzem (w wieku 17 lat i 107 dni), który znalazł się w gronie najlepszych 10 zawodników w plebiscycie "Złotej Piłki". Tym samym pobił rekord Kyliana Mbappe - Francuz w takiej chwili miał 18 lat i 352 dni. To jednak nie koniec. Yamal zgarnął również Nagrodę Kopy, a więc trofeum dla najlepszego zawodnika do 21. roku życia. Przy tej okazji także stał się najmłodszym piłkarzem w historii, któremu ta statuetka przypadła w udziale.

Teraz okazuje się, że Raphinha, skrzydłowy FC Barcelony, w nagrodę za wywalczenie Nagrody Kopy wręczył Yamalowi piękny, spersonalizowany złoty iPhone o wartości 12 tys. euro. Był to znak ich przyjaźni na boisku, jak i poza nim. Telefon został stworzony przez firmę iDesing Gold, a z tyłu ma wyryte "Lamine Yamal" i "19" - czyli numer piłkarza na koszulce.

Yamal był bardzo szczęśliwy z otrzymania prezentu. Gdy go otrzymał, natychmiast z uśmiechem na twarzy przytulił się do Raphiny. Można to zobaczyć tutaj.

- Yamal i Raphinha nawiązali bardzo specjalne relacje na boisku z Robertem Lewandowskim, a poza boiskiem stali się wielkimi przyjaciółmi. Byliśmy zaszczyceni, że dostarczyliśmy temu niesamowitemu młodemu zawodnikowi nasz słynny złoty iPhone. Jako firma zawsze dbamy o osoby i tworzymy ekskluzywne elementy, które odzwierciedlają ich osobowości - powiedział Ben Lyons, założyciel iDesing Gold.

"The Sun" pisze, że Raphinha został zainspirowany przez Lionela Messiego. Argentyńczyk, zresztą były gracz Barcelony, podarował złote iPhony całemu argentyńskiemu zespołowi i sztabu szkoleniowemu po wygraniu mistrzostw świata 2022 w Katarze. Takie zamówienie kosztowało Messiego około 200 tys. euro.