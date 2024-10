Niesamowite, co Rosjanie napisali o Lewandowskim

Robert Lewandowski był bohaterem niedzielnego meczu La Ligi: Deportivo Alaves - FC Barcelona. Polski napastnik zdobył aż trzy gole w ciągu 25 minut pierwszej połowy (7., 22 i 32.), a jego zespół pewnie wygrał 3:0 (3:0). Lewandowski po dziewięciu kolejkach La Ligi z 10 golami jest liderem najskuteczniejszych strzelców. Dla 36-letniego napastnika to jest już 14. sezon w swojej karierze, w którym ma dwucyfrową liczbę bramek w rozgrywkach ligowych.

Rosyjskie media chwalą Roberta Lewandowskiego

Rosyjskie media również zauważyły świetny występ Lewandowskiego. - Lewandowskiemu wystarczyło zaledwie 25 minut do hat-tricka - to tytuł relacji z meczu w "Championat". - Lewandowski przy pierwszym golu zrobił wszystko zgodnie z zasadami: przestawił Abqarę i z powodzeniem uderzył głową. Szykownie strzelił gola na 3:0, gdy uderzył w przeciwnym kierunku do ruchu bramkarza - dodają dziennikarze.

Przypominają też, że jeszcze niedawno wielu ekspertów wysyłało Roberta Lewandowskiego na piłkarską emeryturę.

- Tymczasem Lewandowski ma już 10 bramek w dziewięciu meczach La Ligi. Dla porównania, przez cały ostatni sezon zdobył 19 goli. Napastnik w sierpniu skończył 36 lat. Pamiętacie, jak z niego się śmiali i nawoływali do przejścia na emeryturę. W takim tempie nie będzie mu to w najbliższym czasie grozić -podkreślają dziennikarze.

Polaka chwali też rosyjski "Sport-express.ru". - Lewandowski zabił mecz w pierwszej połowie. Zdobył bowiem trzy gole. Dzięki niemu Barcelona pewnie wygrała - napisali dziennikarze w krótkiej relacji z meczu.

Z kolei Euro-football.ru podkreśla, że polski napastnik miał jednego z najszybszych hat-tricków w historii FC Barcelony.

- Hat-trick Lewandowskiego pozwolił Barcelonie szybko pokonać Alaves. Zrobił to w 32 minuty, co jest jednym z najszybszych hat-tricków w historii klubu. Szybciej dokonali tego tylko trzej piłkarze: Leo Messi, Samuel Eto'o i Justo Tejada - pisze z kolei "Euro-football.ru".

FC Barcelona po tym zwycięstwie po dziewięciu kolejkach La Ligi znów ma trzy punkty przewagi nad wiceliderem i obrońcą trofeum - Realem Madryt.

Teraz nastąpi przerwa na mecze reprezentacyjne. Zespół Hansiego Flicka w następnej kolejce zagra 20 października u siebie z Sevillą.