Kiedy Lewandowski rok temu dołączał do FC Barcelony za 50 milionów euro, kibice katalońskiej drużyny ostrzyli sobie apetyty na jego występy. Wiele wskazywało na to, że będzie on prawdziwym kilerem pola karnego. W pierwszym sezonie rzeczywiście tak było - Polak został królem strzelców La Liga i był jednym z najlepszych zawodników w całej lidze. Aktualnie tak dobrze już nie jest. W trwającym sezonie napastnik zdobył tylko dziewięć goli w 21 występach.

Robert Lewandowski gorszy nie tylko na boisku. Wartość rynkowa spada

Spadek formy Lewandowskiego wpłynął także na jego wartość rynkową. A ta aktualnie jest najniższa od 11 lat i wynosi 20 milionów euro. A jeszcze rok temu było to 45 milionów euro. To oznacza, że w ciągu dwunastu miesięcy jego cena spadła o ponad połowę.

Co ciekawe, największy spadek wartości napastnika nastąpił między marcem a grudniem tego roku. Na początku 2023 roku było to 40 milionów, a dziś jest o połowę mniej. To też potwierdza, że ostatnie półrocze nie było udane dla 35-latka.

Po raz ostatni Lewandowski był wart tak mało jeszcze jako zawodnik Borussii Dortmund - w październiku 2012 roku. Później jego wartość błyskawicznie rosła, a szczyt osiągnęła latem 2018 roku. Wówczas cena za napastnika wynosiła 90 milionów euro.

Wartość rynkowa Roberta Lewandowskiego od 2010 roku:

maj 2010 - 4,5 mln euro

- 4,5 mln euro styczeń 2011 - 6 mln euro

- 6 mln euro styczeń 2012 - 12 mln euro

- 12 mln euro marzec 2012 - 15 mln euro

- 15 mln euro czerwiec 2012 - 20 mln euro

- 20 mln euro październik 2012 - 25 mln euro

- 25 mln euro czerwiec 2013 - 38 mln euro

- 38 mln euro lipiec 2014-2015 - 50 mln euro

- 50 mln euro październik 2015 - 70 mln euro

- 70 mln euro czerwiec 2016 - 75 mln euro

- 75 mln euro lipiec - grudzień 2017 - 80 mln euro

- 80 mln euro kwiecień 2018 - 90 mln euro

- 90 mln euro lipiec 2018 - 85 mln euro

- 85 mln euro czerwiec 2019 - 65 mln euro

- 65 mln euro kwiecień 2020 - 56 mln euro

- 56 mln euro grudzień 2021 - 50 mln euro

- 50 mln euro lipiec 2022 - 45 mln euro

- 45 mln euro marzec 2023 - 40 mln euro

- 40 mln euro czerwiec 2023 - 30 mln euro

- 30 mln euro grudzień 2023 - 20 mln euro

Obecna umowa Lewandowskiego z Barceloną obowiązuje do końca czerwca 2025 roku. Niewykluczone jednak, że Polak odejdzie z Hiszpanii wcześniej. Wiele mówi się m.in. na temat jego ewentualnego przejścia do MLS czy ligi saudyjskiej.