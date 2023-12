Sceny po finale KMŚ. Potężna awantura, Marciniak natychmiast ruszył [WIDEO]

Sensacji nie było i Manchester City pierwszy raz w swojej historii został Klubowym Mistrzem Świata. Piłkarze Pepa Guardioli w piątkowym finale pokonali 4:0 brazylijskie Fluminense po dublecie Juliana Alvareza, golu Phila Fodena i samobójczym trafieniu Nino. Fluminense przez całe spotkanie oddało zaledwie dwa celne strzały na bramkę Edersona. Mecz poprowadził Szymon Marciniak, który spisał się bezbłędnie, choć nie miał większych kontrowersji do oceny.

Bójka po finale Klubowych Mistrzostw Świata

Chociaż w samym spotkaniu nie było zbyt wielu emocji, to już po ostatnim gwizdku wybuchła potężna afera, gdy Kyle Walker starł się z Felipe Melo. Zawodnicy nie zaczęli nawet dziękować sobie za rozegranie meczu, a piłkarze Manchesteru City nie rozpoczęli celebracji związanej ze zdobyciem tytułu, ponieważ doszło do dużej szamotaniny na boisku.

Na nagraniach udostępnionych w mediach społecznościowych widać, jak piłkarze dziękują m.in. Szymonowi Marciniakowi, a po chwili Walker z Melo wymierzyli sobie "po razie" i trzeba ich było rozdzielać, a całe zamieszanie trwało chwilę, zanim sytuacja została opanowana. Na nagraniach w mediach społecznościowych widać, że szybko zareagował m.in. właśnie Szymon Marciniak, który natychmiast ruszył, by przerwać przepychanki.

A skąd całe to zamieszanie? Okazuje się, że celem Felipe Melo nie był Kyle Walker, a Jack Grealish, co Brazylijczyk przyznał w wywiadzie po zakończonym spotkaniu i wręczeniu medali. - Widziałem już w mediach społecznościowych wypowiedzi idiotów, którzy stwierdzili, że to ja za to odpowiadam - powiedział cytowany przez "Daily Mail".

- Dzisiaj Grealish okazał brak szacunku wobec Fluminense, a ja nigdy na to nie pozwolę. Krzyczał "ole" pod koniec meczu. To jest dla kibiców, oni mogą krzyczeć "ole". Zawodnicy na boisku powinni jednak okazywać szacunek innym drużynom. Nie wywołałem żadnego zamieszania. Poszedłem w obronie Martinellego, który został zaatakowany przez innego zawodnika. Zrobiłbym to ponownie. Jestem wojownikiem - tłumaczył Felipe Melo, odnosząc się do okrzyków "ole", które często kibice wykrzykują po udanej serii podań swojego zespołu.

Na te oskarżenia błyskawicznie zareagował Grealish na Twitterze (X). "Ani razu nie powiedziałem 'ole" - stwierdził krótko Anglik w mediach społecznościowych.