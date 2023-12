Thurnbichler podjął decyzję ws. TCS. Alarm. Wszystko się posypało

22 grudnia na Wielkiej Krokwi miały odbyć się mistrzostwa Polski w skokach narciarskich. Pogoda storpedowała jednak rywalizację skoczkiń i skoczków - z powodu silnego wiatru i opadów śniegu rywalizacja została odwołana. Gdyby nawet doszła do skutku, na rozbiegu nie pojawiliby się Paweł Wąsek i Dawid Kubacki. W piątkowe przedpołudnie Thomas Thurnbichler przekazał, że obaj nagle zachorowali.

Zobacz wideo Paweł Wąsek i Dawid Kubacki nie wystartują w Mistrzostwach Polski [komentarz Thomasa Thurnbichlera]

Thomas Thurnbichler ogłosił część składu na Turniej Czterech Skoczni. Co z resztą? "Zaczekamy"

Pogoda oraz choroby naszych skoczków zmieniły też nieco plany Thomasa Thurnbichlera, który po mistrzostwach Polski miał ogłosić skład na Turniej Czterech Skoczni. Szkoleniowiec po odwołanej rywalizacji przekazał, że na razie pewni wyjazdu na zawody mogą być trzej zawodnicy. Są to Kamil Stoch, Piotr Żyła i Aleksander Zniszczoł.

Na resztę składu będzie trzeba jeszcze nieco poczekać. Do kiedy? Tego dokładnie nie wiadomo. - Dla mnie to jest jasne, że Kamil, Piotrek i Olek, jeśli będą zdrowi, pojadą na turniej. Później mamy wielu zawodników, jak choćby Andrzej Stękała, Maciek Kot czy Kuba Wolny, którzy mogą zastąpić dwóch chorych skoczków. Zaczekamy do 25 grudnia. Podjęcie decyzji jest obecnie niemożliwe - przekazał Austriak za pośrednictwem oficjalnego profilu Polskiego Związku Narciarskiego.

Z kolei w rozmowie z portalem Interia Thurnbichler wskazał też, jaki jest plan w przypadku nie dyspozycyjności Dawida Kubackiego na pierwszą część zmagań. - Jeśli to będzie konieczne, to znajdziemy dobry plan dla Dawida na treningi w Polsce, a do kadry mógłby dołączyć na dalszą część Turnieju Czterech Skoczni albo na PolSKI Turniej. Na razie musimy jednak spokojnie poczekać na to, co się wydarzy - skomentował.

Turniej Czterech Skoczni rozpocznie się 28 grudnia w Oberstdorfie - wówczas odbędą się kwalifikacje do konkursu zaplanowanego na kolejny dzień. Finał rywalizacji tradycyjnie odbędzie się w Święto Trzech Króli w Bischofshofen.