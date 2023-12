Skorża powiedział, dlaczego naprawdę odchodzi z Urawy. Wszystko jasne

Maciej Skorża pracę w Urawa Red Diamonds rozpoczął 1 lutego 2023 roku. Już na samym początku nowego wyzwania osiągnął historyczny sukces. Jako pierwszy polski trener w historii zdobył Azjatycką Ligę Mistrzów. Jego zespół pokonał w finałowym dwumeczu Al-Hilal.

Skorża znów zagrał z Guardiolą. Stawką był finał

To właśnie dzięki zwycięstwu w tych rozgrywkach, Urawa mogła zagrać w Klubowych Mistrzostwach Świata, a Skorża ponownie mógł zmierzyć się m.in. z wielkim Pepem Guardiolą. Katalończyk i jego Manchester City okazali się lepsi w półfinale turnieju i zespół Polaka musiał zadowolić się walką o trzecie miejsce. W pełnym emocji meczu Urawa uległa jednak Al-Ahly 2:4.

Skorża, po zakończonym meczu opowiedział o przyczynach odejścia z Urawa Red Diamonds. - Na przykład Pep Guardiola prowadzi Manchester City przez siedem i pół roku, ale ja jestem innym typem człowieka. Ja pragnę regeneracji. Chcę teraz wziąć urlop i odświeżyć głowę i zebrać trochę energii przed podjęciem nowej pracy - powiedział w wywiadzie dla Urawa Reds News.

Niewykluczone jednak, że szkoleniowiec wróci jeszcze do Japonii. - Moim celem jest kiedyś wrócić do Urawy. Choćby to miało być za 25 lat, chciałbym znów poprowadzić Urawę w Klubowych Mistrzostwach Świata - wyznał.

Maciej Skorża w roli trenera Urawa Red Diamonds wystąpił w 59 meczach. Wygrał 25 z nich, 20 zremisował i 14 przegrał. Pod jego wodzą, oprócz wygranej Ligi Mistrzów, zespół zając 4. miejsce w lidze japońskiej - to najlepszy wynik od siedmiu lat. Do podium zabrakło zaledwie punktu.