Zinedine Zidane złamał zasady kwarantanny. Takich przypadków jest więcej

Zinedine Zidane złamał zasady kwarantanny. Szkoleniowiec Realu Madryt opuścił stolicę Hiszpanii i pojechał do jednej z wiosek we wspólnocie autonomicznej Madrytu. To nie pierwszy przypadek, gdy osoby związane z Realem Madryt łamią zasady narzucone z powodu pandemii koronawirusa.

REKLAMA

Fot. Miguel Morenatti / AP