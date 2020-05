Kuriozalne show z udziałem Leo Messiego. Prowadzący rozbierali gwiazdę. Jest szokujące nagranie

Hiszpańska gazeta "Marca" opublikowała właśnie tekst, w którym dotarła do nagrania z 2005 roku. Jest na nim Leo Messi, który mając 18 lat, wziął udział w kontrowersyjnym programie: „No hay 2 sin 3” emitowanym w argentyńskiej telewizji - Canal 9.

Messi molestowany na wizji? Hiszpanie dotarli do szokujących nagrań

18-letni wówczas Messi doświadczył w programie wielu wszelkiego rodzaju "żartów" z podtekstem seksualnym, a nagranie do dziś jest dostępne w serwisie YouTube. Co interesujące, program był nadawany w latach 2004-2006 i miał bardzo wysoką oglądalność. Ba, w 2004 roku dostał także nagrodę Martina Fierro, za najlepszy program rozrywkowy w Argentynie.

Całość koszmarnego show można zobaczyć tutaj (Występ Leo Messiego od około 6 minuty):

Niestety, dokładnie 15 lat później wydaje się, że show przekraczało wiele granic, a komentujący w "Marce" zauważają, że było to wręcz skandaliczne show, w którym dopuszczono się wielu nadużyć, a Messi był wręcz molestowany. Prowadzący ocierali się o 18-letniego piłkarza, rozbierali go i dotykali po całym ciele.

Trzeba jednak zauważyć, że tego rodzaju "humor" jest normą w Argentynie, a przynajmniej tak było w 2005 roku, gdy Messi dostał zaproszenie do show. Mógł więc spodziewać się, co go tam czeka.