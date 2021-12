Der Klassiker. Gdzie i o której obejrzeć mecz Borussii Dortmund z Bayernem Monachium? [STREAM]

To szansa na obejrzenie dwóch najlepszych napastników Bundesligi. W Bayernie Monachium odpowiedzialny za strzelanie goli jest Robert Lewandowski, najlepszy napastnik świata wg. "France Football", a także obecny lider klasyfikacji strzelców ligi niemieckiej (14). Erling Braut Haaland to z kolei młoda gwiazda, której chcą niemal wszystkie kluby z TOP5 lig w Europie. W tym sezonie zajmuje także pozycję wicelidera klasyfikacji strzelców, ze stratą czterech goli do Lewandowskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Messi futbolowym królem, PSG z szybkim marketingiem. Kulisy Złotej Piłki

Robert Lewandowski czy Erling Haaland? A może obaj strzelą w klasyku

Obaj napastnicy lubią grać przeciwko sobie, bo wtedy strzelają gole. Tak było w ostatnich czterech bezpośrednich starciach Borussii Dortmund z Bayernem Monachium. Bramki zdobywał co najmniej jeden z nich. W tym czasie Robert Lewandowski strzelał pięciokrotnie, natomiast Erling Braut Haaland - cztery razy.

Klose porównał Lewandowskiego i Haalanda. I jest zachwycony Polakiem!

Więcej treści znajdziesz na Gazeta.pl

To będzie również szansa dla Borussii Dortmund na zrewanżowanie się za ostatnie dwa lata. W tym czasie miało miejsce sześć Der Klassikerów i wszystkie zakończyły się wygraną Bayernu Monachium. Po raz ostatni BVB wygrało w sierpniu 2019 roku w Superpucharze Niemiec. Obie drużyny są głównymi aktorami w walce o prowadzenie w tabeli. Bayern Monachium zachowuje miejsce lidera z 31 punktami na koncie. Borussia jest druga i ma tylko jeden punkt straty, co oznacza, że wygrana mogłaby wyprzedzić Bawarczyków.

Der Klassiker. Borussia Dortmund - Bayern Monachium. Gdzie i o której obejrzeć mecz? Transmisja TV, stream online

Tegoroczny Der Klassiker odbędzie się w sobotę (4 grudnia) o godz. 18:30. Mecz Borussii Dortmund z Bayernem Monachium będzie transmitowany na platformie Viaplay. Relacja na żywo natomiast będzie dostępna na portalu Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.