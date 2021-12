Transferowy rekord MLS? Jeden z największych talentów Argentyny ma grać w USA

Wiadomość tę ogłosił w piątek argentyński klub Velez Sarsfield z Buenos Aires. Jednak Atlanta United przekazała w oświadczeniu opublikowanym na łamach "The Athletic", informacje, mówiące o tym, że podpisanie przez zawodnika rekordowego kontraktu - 16 mln dolarów do 2026 roku - nie jest do końca zgodne z prawdą.

REKLAMA

Zobacz wideo Złota Piłka jak konkurs piękności? Czyli dlaczego Messi wygrał z Lewandowskim

Manchester City postawił Barcelonie twarde warunki. Transfer na razie niemożliwy

Velez twierdzi, że dokonał transferu. Atlanta wydała oświadczenie. "Nie będziemy udzielać dalszych komentarzy na ten temat"

"Widzieliśmy doniesienia, że sfinalizowaliśmy umowę dotyczącą Thiago Almady. Możemy potwierdzić, że zachowujemy wyłączną opcję stałego transferu. Ta opcja obowiązuje do 2022 roku. W tej chwili nie będziemy udzielać dalszych komentarzy na ten temat" - przekazał klub Atlanta United w specjalnym komunikacie.

Według Velezu Sarsfield Almada ma dołączyć do Atlanty United w lutym 2022 roku podczas zimowego okienka transferowego. Spekulacje na temat piłkarza dotyczące zmiany przez niego klubu pojawiały się już od lata 2021 roku. Wówczas nie mógł zostać graczem ekipy z MLS z powodu problemów wizowych.

20-latek jest uważany za jednego z najbardziej utalentowanych argentyńskich piłkarzy młodego pokolenia. Podczas swojej kariery strzelił 24 gole i zanotował 10 asyst w 93 meczach we wszystkich rozgrywkach dla Velezu Sarsfielda. Brał również udział z kadrą Argentyny na igrzyskach olimpijskich w Tokio w 2021 roku.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Juventus miał odetchnąć po sprzedaży Ronaldo, ale problemy dopiero się zaczęły

Almada na początku lutego razem z innymi graczami miał zostać oskarżony o napaść na tle seksualnym. Kilka tygodni później Argentyńczyk został przywrócony do składu Velezu, a cała afera ucichła i na razie nie ma oficjalnego komunikatu w tej sprawie.

Atlanta FC zakończyła ostatni sezon MLS na piątym miejscu w Konferencji Wschodniej MLS (51 pkt.) z bilansem 13 wygranych, dwunastu remisów i 9 porażek. Klub zakwalifikował się do play-offów MLS, ale odpadł z rywalizacji już w pierwszej rundzie po porażce z New York City FC 0:2.