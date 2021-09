Nagelsmann ostro przed meczem z RB Lipsk. "Przedstawiono mnie jako kłamcę"

Już w sobotę o godzinie 18:30 odbędzie się hit 4. kolejki Bundesligi. Wicemistrz Niemiec z poprzedniego sezonu - RB Lipsk - podejmie mistrza kraju - Bayern Monachium. Największa uwaga przed meczem koncentruje się na trenerze gości - Julianie Nagelsmannie.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto mógłby zastąpić Lewandowskiego w Bayernie? Skaut Borussii: Jest kilka nazwisk

34-letni szkoleniowiec w latach 2019-2021 pracował w RB Lipsk. Latem przeniósł się do Bayernu Monachium, zastępując Hansiego Flicka, który przejął reprezentację Niemiec. Dla Nagelsmanna będzie to pierwszy mecz w Lipsku po odejściu z klubu i nie będzie to wizyta łatwa.

Piłkarz Lipska zdradził największą słabość Lewandowskiego. "Jest jedna rzecz"

Nie chodzi o same przenosiny do Monachium, ale deklaracje, jakie składał szkoleniowiec. Nagelsmann zapowiadał, że jeśli odejdzie do Bayernu, to nie weźmie ze sobą nikogo z RB Lipsk. Mimo to z klubu do mistrza Niemiec wziął aż trzech asystentów i ofensywnego pomocnika - Marcela Sabitzera.

"Przedstawiono mnie jako kłamcę"

Chociaż kibice RB Lipsk nazywają Nagelsmanna kłamcą, to ten nie przejmuje się potencjalnymi problemami. - Wiem, że przedstawiono mnie jako kłamcę. Mogłem powiedzieć, że zabiorę ze sobą sześciu zawodników i siedmiu asystentów i też nie byłoby to dobrze odebrane przez fanów. Kiedy wcześniej się wypowiadałem, to nie prowadziłem jeszcze rozmów z osobami z Bayernu, więc nie wiedziałem kogo będę mógł zabrać ze sobą - powiedział Nagelsmann, cytowany przez portal sportbuzzer.de.

Kevin-Prince Boatenga zaatakował swojego brata. "Szanuję niemieckie prawo"

I dodał: Jeśli chodzi o mnie, to może na mnie gwizdać nawet 34 tysiące osób.

Po trzech kolejkach obecnego sezonu Bundesligi Bayern Monachium zajmuje drugie miejsce w tabeli z siedmioma punktami na koncie. RB Lipsk jest dopiero na 10. pozycji z zaledwie trzema punktami.