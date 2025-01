Cash błysnął w wielkim hicie Premier League! Było już 0:2

- To świetny piłkarz i na pewno mógłby pomóc polskiej reprezentacji. Myślę, że dostanie powołanie i zagra w kolejnych meczach. Czy był brakującym elementem waszej drużyny? Tego nie wiem. Ale wiem, że to my byliśmy cierpliwi i to było kluczem do wygranej. Wiedzieliśmy, że Polska ma świetnych piłkarzy. Zieliński i Zalewski mogliby grać w każdym klubie w Europie. Wierzyliśmy, że w końcówce uda się strzelić zwycięskiego gola i tak się stało - tak o nieobecności Matty'ego Casha po listopadowym meczu Polski ze Szkocją w rozmowie ze Sport.pl mówił John McGinn, zawodnik Aston Villi.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Mięciel czarował w polskiej lidze. A w kadrze? Żelazny: To była potwarz

Od zera do bohatera. Cash z asystą

Czas pokaże, czy w 2025 roku będziemy oglądać Casha w reprezentacji Polski. Póki co możemy śledzić jego występy w Premier League. W sobotnie popołudnie obrońca wraz z Aston Villą udał się do Londynu na spotkanie, które zapowiadało się na prawdziwy hit Premier League - mecz z Arsenalem.

Spotkanie znacznie lepiej układało się dla gospodarzy. Gole Gabriela Martinellego i Kaia Havertza zapewnił dwubramkową przewagę. Defensywa gości - w tym Matty Cash - była krytykowana przez kibiców na portalu X, ale w końcu piłkarze Unaia Emery'ego wzięli się do pracy. Odrobili straty!

Najpierw Lucas Digne dośrodkował do Youriego Tielemansa, a następnie Matty Cash do Olliego Watkinsa. Wrzutki bocznych obrońców sprawiły, że w 68. minucie meczu było już 2:2.

W trakcie meczu fani o 180 stopni zmienili narrację w sprawie Casha. Jeszcze przy wyniku 2:0 dla Arsenalu krytykowali postawę Polaka w defensywie. Pisali wprost: - Matty Cash to zagadka, jak obrońca może osiągnąć najwyższy poziom, jeśli nie zamyka nikogo i nie wspiera defensywnie.

- Dwie z czterech ostatnich bramek straconych przez Aston Villę padły po dośrodkowaniach, które umożliwiła bierność Matty'ego Casha - dodawał inny z fanów.

Asysta i to słabszą nogą zmieniła jednak wszystko. Kibice wpadli w zachwyt.

- Matty Cash, który słynie z tego, że nigdy nie używa lewej nogi, właśnie zagrał nią w piłkę światowej klasy - napisał jeden z fanów na portalu X.

Ta piłka użyta przez Matty'ego Casha do gola dla Watkinsa była niezwykle genialna. Cash nie jest znany z tego, ale to było doskonałe - pisał inny.

Remis to rezultat, który nie zadowala żadnej ze stron. Arsenal co prawda pozostaje na drugim miejscu w tabeli, ale do pierwszego Liverpoolu traci już sześć punktów. Na domiar złego jeśli Nottingham Forest pokona Southampton, to zrówna się punktami z "Kanonierami".

Czytaj: Liverpool był murowanym faworytem. Zadecydowały dwa gole w doliczonym czasie

Aston Villa plasuje się na siódmej pozycji i traci cztery punkty do będącego na czwartym miejscu - gwarantującym grę w Lidze Mistrzów - Newcastle United.

Warto dodać, że sobotnie spotkanie w całości z perspektywy ławki rezerwowych oglądał inny z reprezentantów Polski - Jakub Kiwior.

Arsenal w najbliższą środę zagra w Lidze Mistrzów z Dinamem Zagrzeb, zaś Aston Villa dzień wcześniej w tych samych rozgrywkach zmierzy się z AS Monaco.