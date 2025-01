Fatalna seria Polaka w Premier League. Puścił gola, a kibice ryknęli

Jakub Stolarczyk nie daje sobie odebrać miejsca w składzie Leicester City, ale nie idzie to w parze z wynikami zespołu. Do spotkania z Fulham polski bramkarz przystępował z fatalną serią czterech porażek z rzędu. I niestety dla niego jeszcze się ona przedłużyła, a po drugim golu przepuszczonym przez 24-latka kibice jasno dali do zrozumienia, co o tym wszystkim sądzą. Nie mieli na myśli Stolarczyka.

