Klopp wypalił o Salahu i zdradził, czy wróci do trenowania

W latach 2015-2024 Juergen Klopp był trenerem Liverpoolu. Niemiec poprowadził drużynę w 489 meczach i wygrał osiem trofeów: mistrzostwo Anglii, Ligę Mistrzów, Klubowe Mistrzostwo Świata, Superpuchar UEFA, FA Cup, Tarczę Wspólnoty i dwa Puchary Ligi Angielskiej. Pod koniec stycznia 2024 r. Klopp ogłosił, że rozstanie się z Liverpoolem. - Czuję, że kończy mi się energia do pracy. Wiedziałem o tym od dłuższego czasu, że będę musiał tę decyzję ogłosić - mówił Klopp w specjalnym filmie.

Klopp zapowiedział w nim rok przerwy, a media od razu zaczęły spekulować, że później mógłby objąć Barcelonę, Bayern Monachium czy reprezentację Niemiec. 9 października 2024 r. było już jasne, że Klopp zostanie szefem światowego oddziału piłkarskiej sekcji Red Bulla. - Będziemy pracować z graczami kompleksowo, wykorzystując wiedzę i doświadczenia, które ma Red Bull - mówił Klopp. Wtedy niemieckie media pisały wprost, że "Klopp zniszczył swój własny pomnik".

- Klopp jest moim przyjacielem, któremu wiele zawdzięczam. Zawsze będę mu wdzięczny. Ale mówiąc wprost, jako fan piłki nożnej uważam, że to jest do bani. Muszę jednak zaakceptować tę decyzję. Kiedy się spotkamy osobiście, powiem mu w twarz, że to złe, że zrobił coś takiego - opowiadał Kevin Grosskreutz, były piłkarz Borussii Dortmund w latach 2008-2015.

Klopp mówi wprost o Salahu. "Absolutnie wybitny profesjonalista"

We wtorek odbyła się konferencja prasowa z udziałem Kloppa w Salzburgu. Podczas wydarzenia Klopp ujawnił, że nie poprowadzi zespołu ze stajni Red Bulla, ale nie wyklucza powrotu do trenowania w przyszłości. Warto dodać, że w jego umowie z Red Bullem znajduje się klauzula, która pozwala mu odejść, by objąć reprezentację Niemiec. W trakcie konferencji dziennikarze nawiązali m.in. do Liverpoolu, byłego klubu Kloppa.

Jeden z dziennikarzy zapytał Kloppa o opinię nt. przyszłości Mohameda Salaha. Co odpowiedział? - Mam nadzieję, że zostanie. Jest najlepszym napastnikiem Liverpoolu w dzisiejszych czasach, a ten klub miał wielu świetnych napastników. Fantastyczny zawodnik i profesjonalista. Absolutnie wybitny. Najlepszy ambasador, jakiego Egipt mógł mieć - powiedział. Kontrakt Salaha z Liverpoolem wygaśnie z końcem sezonu 24/25.

Salah gra aktualnie swój ósmy sezon w Liverpoolu. Z jego ostatniego wywiadu dla Sky Sports wynika, że może nie przedłużyć kontraktu. - To mój ostatni rok w klubie, więc chcesz zrobić coś wyjątkowego dla miasta. Spodziewam się, że to mój ostatni sezon, nie ma postępów ws. nowej umowy. Jak na razie tak sądzę. Jesteśmy daleko od jakichkolwiek postępów, więc musimy poczekać i zobaczyć, co się wydarzy - opowiadał Salah.

Salah zagrał 28 meczów w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 21 goli i zanotował 17 asyst. Salah jest liderem klasyfikacji strzelców Premier League z 18 trafieniami.