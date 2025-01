Wielki skandal w Hiszpanii. Piłkarz Sevilli aresztowany

Jesienią 2023 r. we Włoszech ujawniono aferę bukmacherską, w którą zaangażowani byli piłkarze Serie A, ale też włoscy zawodnicy. Wszystko przekazywał Fabrizio Corona, były paparazzo. Najdotkliwiej ukarano Nicolo Fagioliego z Juventusu i Sandro Tonaliego z Newcastle United - Fagioli został zdyskwalifikowany na siedem miesięcy, a Tonali na dziesięć. Obaj piłkarze wrócili już do gry w swoich klubach, a także znów otrzymują powołania do reprezentacji Włoch.

REKLAMA

Zobacz wideo Szczęsny na dłużej w bramce Barcelony? Gleń: Umiem sobie wyobrazić, że będzie numerem 1

We wspomnianą aferę uwikłany miał być także Nicola Zalewski, natomiast został pomówiony. Pojawiały się zarzuty o grę u nielegalnego bukmachera, który miał być powiązany z włoską mafią. Po czasie wyszło, że cała sprawa została zmyślona, a informator Corony otrzymał 20 tysięcy euro za oczernienie piłkarzy. Zalewski, a także Stephan El Shaarawy czy Nicolo Casale złożyli skargę do sądu, a sprawa została zakwalifikowana jako zniesławienie.

Okazuje się, że problemy w związku z zakładami bukmacherskimi ma jeden z piłkarzy ligi hiszpańskiej. Media ujawniają konkretne nazwisko.

Zawodnik Sevilli aresztowany. Wielki skandal w Hiszpanii

Hiszpański dziennik "El Confidencial" donosi, że hiszpańska policja aresztowała we wtorek Kike Salasa, zawodnika Sevilli. Salas miał celowxo wymuszać żółte kartki, by "osoby wokół niego" wygrywały pieniądze w zakładach bukmacherskich. Teraz tą sprawą zajmuje się sąd w Sewilli. Salas złożył zeznania, a potem został zwolniony. Na razie Sevilla nie wydała żadnego oświadczenia ws. Salasa. Poza nim hiszpańskie władze ujęły w śledztwie dwóch mężczyzn, którzy mogą być z Salasem powiązani.

Sprawa dotyczy liczby kartek Salasa w sezonie 23/24. Hiszpan otrzymał dziesięć żółtych kartek, z czego siedem w ostatnich dziewięciu kolejkach. Wówczas Salas nie mógł wystąpić w meczu z Mallorką z powodu nadmiaru żółtych kartek. Jeżeli Salas zostanie skazany, to otrzyma karę pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do trzech lat. "El Confidencial" dodaje, że sprawa Salasa bardzo przypomina tę z udziałem Lucasa Paquety z West Hamu United.

Zobacz też: Szczęsny wyleciał z boiska i stało się to. Hit, co zrobił piłkarz Realu

Paqueta został oskarżony przez angielską federację o rzekome ustawianie meczów. Początkowo mówiło się o 10-letnim zawieszeniu, ale potem FA rozważała dożywotnią dyskwalifikację Brazylijczyka. "Klub kwestionuje jurysdykcję FA, ponieważ wszystkie podejrzane zakłady powiązane z Paquetą miały miejsce w Brazylii, gdzie w sprawach dyscyplinarnych w sporcie występuje większy ciężar dowodu" - tłumaczyły brytyjskie media. Na razie Paqueta nie został zawieszony.

"Niewykluczone, że w sprawę Salasa zaangażowanych jest więcej osób" - pisze dziennik "Marca". Salas to wychowanek Sevilli, dla której łącznie zagrał 54 mecze. W nich strzelił cztery gole i zanotował trzy asysty. Kontrakt Salasa z Sevillą wygasa w czerwcu 2029 r.