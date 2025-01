Koszmarne wieści ws. Kamila Glika. To koniec

Przygoda Kamila Glika z Cracovią trwa już 1,5 roku. Jeden z najlepszych polskich obrońców w XXI wieku po licznych zagranicznych wojażach, przede wszystkim w Torino i w Monaco, postanowił pod koniec kariery wrócić do Polski i zdecydował się zasilić "Pasy". Pierwszy rok był średnio udany, Glik zmagał się z niejednym urazem, a nawet zdrów nie zawsze miał miejsce w podstawowym składzie. Dopiero objęcie drużyny przez Dawida Kroczka sprawiło, że doświadczony stoper zyskał miejsce w wyjściowej jedenastce na dobre. Również w bieżącym sezonie.

Glik kiedyś zignorował zerwane więzadła

Niestety w październiku 36-latek zerwał więzadła krzyżowe w kolanie i tym razem nie było już opcji, by grać z bólem. Przypomnijmy, że w październiku 2016 roku Glik po meczu reprezentacji Polski z Danią (3:2) przyznał, że od dawna gra z zerwanymi więzadłami krzyżowymi tylnymi, ale nie przeszkadzało mu to na tyle, by musiał zrobić sobie przerwę.

Doświadczony stoper opuścił przez uraz siedem ostatnich meczów ligowych Cracovii, ale niespodziewanie pojechał z zespołem na obóz przygotowawczy do Turcji. Mogło to sugerować, że Glik wróci do gry znacznie szybciej, niż to z reguły bywa w podobnych przypadkach. Biorąc pod uwagę historię z 2016 roku, chyba nawet nikogo by to jakoś bardzo nie zdziwiło. Jednak rzeczywistość okazała się nie być aż tak kolorowa.

Trener Cracovii bez złudzeń

Po przegranym przez Cracovię sparingu w Belek ze słoweńskim NS Mura 1:2 (dla "Pasów" trafił Fabian Bzdyl), o Gliku wypowiedział się trener krakowian Dawid Kroczek. W rozmowie z TVP Sport nie pozostawił on żadnych złudzeń. Dla Kamila Glika ten sezon jest skończony.

- Kamil realnie przed czerwcem nie wróci do gry. Na razie trenuje indywidualnie. Pojawia się na boisku, robi proste elementy biegowe i nawet piłkarskie, ale ta kontuzja wymaga sześcio lub siedmiomiesięcznej przerwy - powiedział Kroczek. Sytuacja ta stawia przyszłość 103-krotnego reprezentanta Polski pod znakiem zapytania, bo jego kontrakt z Cracovią wygasa wraz z końcem czerwca bieżącego roku.