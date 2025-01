Hiszpanie pod wrażeniem. Chodzi o czerwoną kartkę Szczęsnego

Wojciech Szczęsny zaliczył 56 minut w finale Superpucharu Hiszpanii przeciwko Realowi Madryt. W jednym momencie Hansi Flick musiał przeorganizować swój zespół, ale dziś zbiera za to oklaski. Hiszpańska prasa docenia to, w jaki sposób i on, i zespół uporali się z czerwoną kartką Polaka.

