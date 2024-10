To koniec! Pilne wieści ws. mistrza świata

Enzo Fernandez był jedną z gwiazd mistrzostw świata w Katarze, które zakończył ze złotym medalem oraz nagrodą dla najlepszego młodego piłkarza. Kilka tygodni później przeszedł z Benfiki do Chelsea za 121 mln euro, stając się najdrożej zakupionym graczem w historii Premier League. Teraz znów zrobiło się o nim głośno, ale z powodów pozasportowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski i Szczęsny "sąsiadami"! To tu mieszkają polskie gwiazdy

Żona Enzo Fernandeza wydała oświadczenie w sieci. "To mi wystarczy"

Pomocnik w 2018 r. (jeszcze będąc w River Plate) związał się z Valentiną Cervante, z którą później wziął ślub. Dwa lata temu kobieta wraz z nim przeniosła się do Europy, zresztą już wtedy para miała córkę Olivię (ur. 2020), a później urodził się ich syn Benjamin (ur. 2023). Jednak sytuacja rodziny drastycznie się zmieniła.

W czwartek Cervante ogłosiła na Instagramie, że para jest w separacji. "Z Enzo mówimy dzisiaj: rozstajemy się ze sobą. Ale zawsze będziemy rodziną i będziemy się wspierać we wszystkim. Ponieważ pośrodku jest dwoje dzieci, które potrzebują dużo naszej miłości. Znam Enzo jako osobę i doskonałego ojca, a także jego serce. I to mi wystarczy. Nie chodzi o wywoływanie wojen tam, gdzie ich nie ma" - napisała.

To dlatego Enzo Fernandez rozstał się z żoną? Dziennikarka ujawnia. "Była taka plotka"

Nieco więcej informacji w tej sprawie ujawniła argentyńska dziennikarka Julieta Argenta. - 10 dni temu Enzo powiedział jej, że chce się rozstać. Zostawił ją. Była taka plotka, ale zakładano, że rozstanie wyjdzie z jej strony - powiedziała w programie "LAM" (cytat za "La Nacion").

Z czego mogła wynikać decyzja piłkarze? - To niczego nie usprawiedliwia, lecz pamiętajmy, że Enzo miał bardzo szybkie życie… Mają 23 lata i dwoje dzieci, a rodzicami są od 19. roku życia. Był bardzo młodym tatą i powiedział, że teraz chce żyć sam... Nie na poziomie rodziny, oni są rodziną, ale on chce przeżyć ten etap, który pominął - dodała dziennikarka

- Są bardzo młodzi, ale ona rozumie, o co ją prosi, Mówiła mi, że nie było kryzysu. Zaprzecza, jakoby znalazła coś na niego... Teraz, ale co jeśli za pięć, sześć miesięcy będzie z inną dziewczyną... Jednak to nie był powód. Właściwie (Cervante - red.) powiedziała mi, że przez te 10 dni mieszkali razem w Anglii. [...] Mówi mi, że jest doskonałym tatą - wyjaśniła Argenta. Ponadto zdradziła, że żona piłkarza wróciła do ojczyzny i zamieszkała w domu rodzinnym.

Od początku obecnego sezon Enzo Fernandez rozegrał 12 meczów w barwach Chelsea. Nie strzelił żadnego gola, za to zanotował jedną asystę.