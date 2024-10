Sensacyjne wieści! Gigant chce przejąć Górnika Zabrze

W ostatnich miesiącach, a właściwie latach Górnikiem Zabrze targało wiele afer, a klub mierzył się z poważnymi problemami. W gabinetach panował totalny chaos. Z ekipy odeszli dyrektor sportowy Łukasz Milik oraz rzecznik prasowy Konrad Kołakowski. Nie trzeba było długo czekać, a z funkcji prezesa zrezygnował Adam Matysek. Dodatkowo ujawniono informacje na temat złego stanu finansów drużyny.

Małgorzata Mańka-Szulik, która pełniła rolę prezydenta Zabrza od 2006 roku, trzymała sprawy związane z klubem w żelaznym uścisku. Przez to też wielu kibiców zaczęło postrzegać ją jako wroga. Dopiero przyjście nowej prezydent Agnieszki Rupniewskiej nieco ostudziło emocje i dało nadzieję na to, że sytuacja Górnika się ustabilizuje i ten trafi w prywatne ręce. I okazuje się, że już wkrótce ten scenariusz może się ziścić.

Górnik Zabrze zostanie sprzedany? Media ujawniają. Pojawił się nowy chętny

Pod koniec września miasto wystawiło Górnik na sprzedaż. Inwestorzy mogą zgłaszać się do 4 listopada. Wydawało się, że jednym z głównych kandydatów do przejęcia ekstraklasowego klubu jest firma Zarys, a więc producent sprzętu medycznego. Przynajmniej takie informacje jeszcze w maju podawał "Dziennik Zachodni". Innymi chętnymi mieli być Thomas Hansla, a także DL Invest Group.

W czwartek nowe wieści w sprawie przekazał portal Meczyki. Zgodnie z doniesieniami tego medium pojawił się kolejny chętny. Mowa o Panattoni, jednym ze światowych gigantów. Na stronie przedsiębiorstwa możemy przeczytać, że to "największy deweloper nieruchomości przemysłowych w Polsce i Europie". "Przez ostatnie 18 lat w Polsce robiliśmy to, w czym jesteśmy mistrzami. Budowaliśmy zaawansowane technologicznie obiekty przemysłowe i zapewnialiśmy inwestorom połączone z tym usługi zarządzania" - czytamy.

"Panattoni chciałoby przejąć Górnika Zabrze. (...) Według naszej wiedzy już odbyły się rozmowy w tej sprawie, w które zaangażowany jest Lukas Podolski - piłkarz, ale też, a może przede wszystkim, świetny ambasador Górnika" - przekazał Tomasz Włodarczyk z Meczyków. Jeśli Panattoni faktycznie przejmie ekstraklasową ekipę, to nie będzie to pierwszy epizod tego przedsiębiorstwa w futbolu. Wspiera finansowo także inną drużynę z polskiej ligi. Mowa konkretnie o Widzewie Łódź. Ponadto sponsoruje Akademię Borussii Dortmund.

Dość słaby start sezonu w wykonaniu Górnika Zabrze

O tym, czy ostatecznie Panattoni przejmie Górnik, przekonamy się w kolejnych tygodniach. Wydaje się, że taki ruch pozwoliłby klubowi w końcu poukładać sprawy organizacyjno-finansowe. Może też pozytywnie wpłynąć na grę drużyny, która w tym sezonie radzi sobie dość przeciętnie.

Pięć zwycięstw, trzy remisy i aż pięć porażek - oto bilans Górnika po 13. kolejkach ekstraklasy. To daje mu dopiero dziewiątą lokatę i stratę aż 13 punktów do lidera Lecha Poznań. W poprzednich rozgrywkach, mimo ogromnego zamieszania w klubie Górnikowi udało się zakończyć sezon na szóstej pozycji, tracąc zaledwie sześć punktów do ligowego podium. Niewiele więc zabrakło, by na jesień grać w europejskich pucharach.