Piers Morgan nie wytrzymał. "Erik ten Hag to kompletny idiota!"

W maju minęło już 11 lat od ostatniego mistrzostwa Anglii w wykonaniu Manchesteru United. Kibice chcą wierzyć w nadejście lepszych czasów, ale początek nowego sezonu jest dla nich wylaniem kolejnego kubła zimnej wody. Co prawda na inaugurację sezonu 20-krotni mistrzowie kraju wygrali z Fulham (1:0), ale w dwóch kolejnych spotkaniach ponieśli zasłużone porażki - z Brighton (1:2) i z Liverpoolem (0:3). Z tego powodu Manchester United przerwę na mecze reprezentacji spędził na wstydliwym 14. miejscu w tabeli.

Ten Hag dostał cios. "Kompletny idiota"

Angielskie media zaczynają donosić o tym, że posada Erika ten Haga wcale nie jest taka pewna i że jeśli nie poprawi wyników i stylu gry Manchesteru, to zostanie zwolniony. "The Guardian" informował o działaniach władz klubu, które uważnie przyglądają się Holendrowi.

Ten znajduje się pod nieustanną presją oczekiwań. I nie ma się temu co dziwić. Astronomiczne kwoty wydawane na kolejnych piłkarzy, wielkie zaufanie - mimo fatalnego 8. miejsca w sezonie - i pozostawienie na stanowisku tylko dzięki wygraniu FA Cup - mówią same za siebie. Manchester United wygrał zaledwie pięć z ostatnich 17 meczów w lidze.

W ostrych słowach ten Haga krytykuje między innymi Piers Morgan. Dziennikarz jest autorem słynnego wywiadu z Cristiano Ronaldo, w którym Portugalczyk wbił szpilkę obecnemu trenerowi Manchesteru i po którym odszedł z klubu. Tym razem Morgan gościł w programie talkSport i został zapytany o to, dlaczego zawodnik opuścił Old Trafford.

- Ponieważ ten Hag to kompletny idiota! Przykro mi, ale to on. Jest taki, odkąd tu przybył, prawda? Mówi kompletny bełkot. Teraz gada o Harrym Potterze czy coś. "Ten Hag" to wszystko, co Ronaldo powiedział mi w wywiadzie, to on doprowadził do jego odejścia z United - wypalił.

- Największym problemem ten Haga jest to, że zachowuje się jak uparty mały nauczyciel, który nie wie, jak postępować z utalentowaną osobą – narzekał Morgan.

Manchester United kolejne spotkanie w Premier League rozegra 14 września. Zmierzy się z szorującym po dnie tabeli Southampton Jana Bednarka.