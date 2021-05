Piątka Polaków poznała swoich rywali w el. Roland Garros 2021

Turniej wielkoszlemowy Roland Garros zbliża się wielkimi krokami. Rozpocznie się on już 30 maja i potrwa do 13 czerwca. W rywalizacji kobiet tytułu będzie broniła nasza tenisistka - Iga Świątek, która wygrała poprzednią edycję odbywającą się wyjątkowo jesienią z powodu pandemii Covid-19. Wśród mężczyzn najlepszy był w zeszłym roku Hiszpan Rafael Nadal, dla którego był to już 13 triumf w tym turnieju.

Kilka dni przed oficjalnym rozpoczęciem głównej drabinki Roland Garros rozpoczną się eliminacje. Weźmie w nich udział pięcioro polskich tenisistów - Urszula Radwańska, Magdalena Fręch, Katarzyna Kawa, Maja Chwalińska i Kacper Żuk. Cała piątka postara się dołączyć do pozostałych naszych tenisistów, którym udało się już wcześniej zapewnić sobie kwalifikacje, czyli Igi Świątek, Magdy Linette, Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka.

Wszyscy polscy kwalifikanci poznali już rywali, z którymi przyjdzie im się zmierzyć w rywalizacji o udział w turnieju głównym. Maja Chwalińska (222. WTA) na początku zmagań eliminacyjnych spotka się z 25-letnią Mayar Sherif z Egiptu, która zajmuje 120. miejsce w rankingu WTA. Katarzyna Kawa (135. WTA) zmierzy się z 26-letnią Australijką Storm Sanders (161. WTA). Magdalena Fręch (152. WTA) spotka się z doświadczoną Chorwatką Terezą Mrdezą (211. WTA). Z kolei Urszula Radwańska (231. WTA) trafiła na 23-letnią Greet Minnen z Belgii (124. WTA). Żadna z Polek nie mierzyła się nigdy na zawodowych kortach ze swoją przeciwniczką.

22-letni Kacper Żuk (173. ATP) po raz pierwszy w swojej karierze zagra w kwalifikacjach do turnieju wielkoszlemowego. W pierwszym meczu eliminacji zmierzy się z dużo bardziej doświadczonym Słoweńcem Blazem Kavciciem (216. ATP) Obaj tenisiści spotkali się ze sobą raz i to w tym roku. Na turnieju ATP Challenger w Splicie górą był Słoweniec, który wygrał 2:6, 6:3, 6:2. W ewentualnej drugiej rundzie kwalifikacji Polak powalczy z wygranym meczu Hugo Dellien - Dimitar Kuzmanow.

