Anisimova dostała pytanie o mecz Świątek - Bencić. Od razu wypaliła

Aryna Sabalenka była zdecydowaną faworytką swojej części drabinki. Wydawało się, że jej występ w finale Wimbledonu jest niemal gwarantowany. Dziś stanęła przed ostatnią przeszkodą - Amandą Anisimową. To dla niej rywalka niewygodna, na osiem spotkań przegrała z nią aż pięciokrotnie.

Anisimowa w finale Wimbledonu. "Nie uwierzyłabym"

I w dzisiejszym półfinale Wimbledonu poniosła szóstą porażkę. Anisimowa zagrała fantastyczny mecz z liderką rankingu WTA i wygrała 6:4, 4:6, 6:4. Po zakończeniu spotkania nie mogła uwierzyć w swoje zwycięstwo. - Czuję się jak we śnie. Aryna jest tak dobrą przeciwniczką i umierałam na tym korcie. Nie wiem, jak to mi się to udało, jest niesamowicie dobra. Jest inspiracją dla mnie i wielu innych ludzi - zaczęła Anisimowa. - Wygrać dzisiaj i być w finale Wimbledonu jest czymś bardzo specjalnym. Atmosfera była dziś niesamowita. Choć to Aryna jest numerem jeden, to wielu z was dzisiaj mi kibicowało, chcę wam podziękować - kontynuowała.

Anisimowa w przeszłości walczyła z depresją i przyznała, że nie spodziewała się, że dojdzie do finału Wimbledonu. - Gdybyś mi powiedziała, że będę w finale Wimbledonu, to bym ci nie uwierzyła. Nie tak szybko, bo to dopiero rok, jak wróciłam do tenisa. Być w tym miejscu nie jest łatwo, tak wielu ludzi o tym marzy. To ogromny przywilej móc tu rywalizować. A gra w finale? To nie do opisania - przyznała.

W drugim półfinale Iga Świątek zagra z Belindą Bencić. Anisimowa dostała pytanie o to, czy obejrzy to spotkanie. - Będę się tu kręcić przez kolejnych kilka godzin, więc coś tam na pewno zobaczę. To będzie niesamowity mecz. Którakolwiek go wygra, to w finale będzie bitwa. Ale mam nadzieję, że teraz spędzę trochę czasu z moją rodziną. Nie miałam dla nich czasu, bo wiedziałam, że dziś będzie bardzo ważny dzień i wczoraj odpoczywałam ile się da, ale wciąż jest dość wcześnie - coś z wami porobię kochani! - zwróciła się na koniec do rodziny.

